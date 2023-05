Des installations interactives créées ici et présentées à New-York

BUZZ - Jusqu’au 21 juin, si vous êtes de passage à New York, vous pourrez admirer 2 installations québécoises interactives dans le quartier des affaires et sur le site du World Trade Center. Ces installations sont produites par l’entreprise INIT et présentées à New York par CREOS, 2 entreprises sœurs basées à Saint-Bruno-de-Montarville. Le cofondateur des 2 entreprises, et développement des affaires, Alexandre Lemieux, est avec nous pour nous donner tous les détails.