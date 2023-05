En cette Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, voici comment aborder les enjeux LGBTQ+ à la maison avec vos enfants et ouvrez le dialogue avec eux afin d'enrayer pour de bon les LGBTQphobies.

Initiée au Québec par la Fondation Émergence il y a 20 ans, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est célébrée à chaque 17 mai.

Pourquoi cette date? C'est en référence au 17 mai 1990, date à laquelle l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

C'est sous le thème des LGBTQphobies et des peurs irrationnelles qu'on célèbre cette journée cette année.

Qu'est-ce que les LGBTQphobies?

Les LGBTQphobies sont des peurs irrationnelles envers quelque chose qui ne représente aucun danger : les communautés LGBTQ+.

Les phobies sont le produit de peurs irrationnelles que nous ne pouvons pas toujours expliquer. Cependant, elles ont des effets bien réels.

Si la plupart des phobies n'impliquent que les personnes qui les éprouvent, les LGBTQphobies, quant à elles, ciblent directement les personnes LGBTQ+ et ont des conséquences néfastes très concrètes sur leur vie.

Pexels cottonbro studio

Pourquoi les LGBTQphobies sont-elles irrationnelles? Parce que :

Les personnes LGBTQ+ ont toujours existé;

Être LGBTQ+ n'est pas une maladie;

Les personnes LGBTQ+ ne représentent aucun danger;

La diversité sexuelle et de genre fait partie de la nature et du vivant. On la retrouve chez de nombreuses espèces.

Pourtant, un quart de la population mondiale perçoit les personnes LGBTQ+ comme des criminel.le.s.

Comment aborder les enjeux LGBTQ+ avec les enfants

L'éducation est d'une importance fondamentale dans la lutte contre les LGBTQphobies.

La meilleure façon de devenir un.e allié.e outillé.e est de s'informer pour pouvoir ensuite mieux en parler et mieux intervenir lorsqu'on est témoins de comportements LGBTQphobes.

Comment sensibiliser les enfants à l'homosexualité?

Il est recommandé de faire en sorte que votre enfant ait accès à une variété de modèles : dans les livres, les émissions, les films, etc. que vous écoutez ensemble.

Vous pouvez aussi essayer de discuter du fait qu’entre les filles et les garçons, il existe tout un arc-en-ciel d’identités possibles. « En abordant le sujet et en montrant que vous acceptez les personnes LGBTQ+ vous créer des opportunités pour que vos jeunes puissent partager leurs questionnements ou expériences sur le sujet », explique Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence.

De plus, vous pouvez aussi parler avec votre enfant que les ami.e.s à l’école peuvent avoir deux mamans ou deux papas et que cela fait partie de la diversité amoureuse.

Pexels Uriel Mont

À partir de quel âge doit-on commencer à en parler?

Il n'existe pas vraiment d'âge minimum. Il s'agit plutôt de trouver une façon d’en parler à l'aide de termes que les jeunes comprennent à leur âge.

Il faut aussi préciser que lorsqu'on parle de diversité sexuelle et de genre à des enfants, on n'aborde pas la sexualité.

« On peut leur parler de diversité amoureuse ou encore leur montrer différents modèles. Par exemple, le fait d'avoir deux papas ou deux mamans, c’est la réalité de plusieurs enfants », précise M. Breault.

Par ailleurs, des conversations sur le type de jouets, de vêtement et de coiffure que l’enfant préfère peut aussi se faire très tôt, dans la petite enfance.

Comment les parents influencent-ils leurs enfants face à la différence?

Selon le directeur général de la Fondation Émergence, les enfants prennent souvent exemple sur les parents. Il est important que ceux-ci fassent preuve d’inclusion envers les personnes LGBTQ+ et d'expliquer le fait que la différence soit tout à fait normale.

Le sentiment de bien-être des jeunes prend racine à la maison. Selon une récente étude exploratoire menée par trois psychologues de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), plus le soutien familial est élevé, plus ces jeunes acceptent facilement leur orientation sexuelle et moins ils ont besoin de l’approbation des autres dans la vie de tous les jours.

Ils manifestent plus d’émotions positives au quotidien et semblent plus nombreux à éprouver de la joie de vivre.

Des outils pour aider les familles

Il existe une foule d'outils, de livres et de films pour ouvrir le dialogue et aborder ces enjeux LGBTQ+ à la maison. En voici quelques-uns :

Courtoisie QUB livre

Enfin, si vous habitez Montréal, allez faire un tour à la Bibliothèque à livres ouverts (BALO), le seul centre de documentation spécialisé dans les questions reliées à la diversité sexuelle au Québec. Elle possède une très belle collection jeunesse.