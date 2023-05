Les meilleurs rabais de la semaine du 18 mai en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 18 mai 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines pour du jeudi 18 mai au mercredi 24 mai 2023.

LES 23 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 18 AU 24 MAI

MAXI

Pilons de poulet à 1.88 $/lb (60 % de rabais)

Crevettes blanches du Pacifique à 5,88 $ (33 % de rabais)

Poulet/dinde haché à 4,88 $ (39 % de rabais)

Mandarines à 2,88 $

Fromage cottage à 2,88 $

Maïs à 5 pour 1,88 $ ou 37¢ chaque

Mini melon d'eau à 2,88 $

Salade de brocoli ou de kale à 2,88 $

Cuisinez cette recette de boulettes de dinde glacées au gingembre et soja, brocolis au sésame et riz jasmin avec la dinde hachée en spécial chez Maxi .

Ce mets vous fera un excellent souper de semaine ou de week-end. D'autant plus que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de rabais sur cette bonne protéine.

SUPER C

Porc haché extra-maigre à 2,49 $/lb (plus de 50 % d'économie)

Filets de saumon atlantique frais à 9,88 $/lb (5,11 $/lb d'économie)

Fromage P'tit Québec à 4,44 $ (3,05 $ d'économie)

Pommes rouges à 99¢/lb

Radis à 99¢ (jusqu'à 50 % d'économie)

Oignons verts à 99¢ (jusqu'à 50 % d'économie)

Carottes coupées pelées à 99¢ (plus de 50 % d'économie)

Incorporez le poisson à table et mangez léger cette semaine! Cette recette de saumon confit à huile de câpres et aux zestes, sauce tiède au yogourt ravira vos papilles gustatives. En plus, les filets de saumon atlantique sont à petits prix chez Super C cette semaine. Faites des réserves si vous voulez faire cette recette plus tard dans le mois.

METRO

Boeuf haché maigre à 3,77 $/lb

Tofu à 2 pour 5 $

Fraises à 2 pour 5 $

Essayez cette superbe recette de macaroni gourmand concoctée par Jonathan Garnier. Un classique qui plaît aux enfants à tout coup! Le boeuf haché maigre contenu dans ce menu est d'ailleurs en spécial jusqu'au 24 mai chez Metro .

ADONIS

Hauts de cuisses de poulet à 3,99 $/lb

Voilà une belle occasion à ne pas manquer cette semaine si vous avez un Adonis près de chez vous. Le rabais sur les hauts de cuisses désossées vaut vraiment la peine cette semaine chez Adonis . Profitez-en pour cuisiner une magnifique recette de haut de cuisse à la sauce citron et sésame durant le long week-end qui s'amène!

IGA

Poulet entier à 1,99 $/lb

Bifteck français à 4,99 $/lb

Bleuets à 2 pour 4,98 $

TIGRE GÉANT

Céleri à 1,97 $ ch.

*À propos de Miss Econome

Miss Econome propose 1001 trucs pour économiser tout en ayant un mode de vie sain.

Elle offre des abonnements hebdomadaires, mensuels et semestriels et annuels pour planifier vos repas de la semaine tout en profitant des spéciaux en vigueur chez Maxi. Vous pouvez même profiter d’un tout premier essai gratuit pour une semaine ICI.

Suivez-la sur ses réseaux sociaux pour manger santé sans vous ruiner!