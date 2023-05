Les plantes vertes sont ajoutées au décor de la maison pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante. Mais, saviez-vous que certaines d'entre elles peuvent être toxiques pour les animaux de compagnie et, plus particulièrement, pour les chats?

Les chats, par leur nature curieuse et espiègle, peuvent être attirés par les plantes et ainsi, être exposés à des substances nocives. Pour éviter un inconfort chez votre chat, prenez connaissance des plantes les plus toxiques pour les chats, des symptômes d'intoxication à surveiller et des mesures à prendre pour le protéger.

Quelles plantes sont toxiques pour les chats ?

Certaines plantes, d'apparence inoffensive, peuvent causer de graves problèmes de santé lorsqu'elles sont ingérées par les félins.

1. Le lys

Cette jolie plante peut provoquer, en cas d'ingestion, des insuffisances rénales chez les chats. Les parties les plus toxiques de cette plante sont les bulbes, mais il faut savoir que les fleurs et le pollen peuvent également être toxiques pour les chats.

2. Le Dieffenbachia

Mieux connue sous le nom «Canne du muet», cette plante contient des cristaux d'oxalate de calcium qui irritent la bouche et la gorge des animaux. Les chats ont tendance à mordiller les tiges ou les feuilles du Dieffenbachia. Cette habitude peut provoquer un gonflement de la gorge, entraînant des problèmes de déglutition et de respiration. Les chats peuvent aussi être aux prises avec une irritation de la peau.

3. Le Muguet

Il n'y a pas que les fleurs du muguet qui peuvent s'avérer extrêmement toxiques pour les chats, toutes les parties de la plante le sont. L'ingestion des feuilles, des fleurs et des fruits peut entraîner des vomissements, de la diarrhée, une augmentation de la salivation et des problèmes rénaux.

4. Le Fugu

Puisqu'elle est facile à entretenir, cette plante se retrouve dans plusieurs maisons. Or, le Fugu contient une sève toxique, appelée latex, qui peut provoquer des réactions allergiques chez les chats. Ceux-ci pourraient éprouver les inconforts suivants : vomissements, diarrhées et irritations gastriques.

5. Le Poinsettia

Associé au temps des fêtes, le joli Poinsettia qu'on dépose au centre de la table peut causer des irritations cutanées et des troubles digestifs chez les chats. Bien que considérée comme moins toxique que d'autres plantes, il est préférable de l'éloigner des animaux pour éviter tout risque.

Quels sont les symptômes d'intoxication chez les chats ?

À la lumière de ces informations, il est possible d'identifier quatre signes d'intoxication chez les chats. Les connaître et les reconnaître est important puisqu'il faut pouvoir réagir rapidement. En cas d'intoxication, chaque minute compte.

Vomissements et diarrhée : ces symptômes peuvent indiquer que votre chat a ingéré une plante toxique.

Salivation excessive : un chat qui salive plus que d'habitude peut souffrir d'une intoxication.

Léthargie et faiblesse : une intoxication peut provoquer un état apathique où le chat ne démontre plus d'intérêt pour son environnement.

Difficultés respiratoires : des problèmes respiratoires, tels que la respiration sifflante ou l'essoufflement, peuvent indiquer une intoxication grave.

Quelles sont les mesures à prendre en cas d'intoxication ?

Si vous pensez que votre chat a ingéré une plante toxique, il faut agir rapidement.

1. Contactez immédiatement votre vétérinaire.

Décrivez les symptômes de votre chat et demandez conseil sur les mesures à prendre. Le vétérinaire pourra vous indiquer si une consultation est nécessaire.

2. Ne faites pas vomir votre chat.

Contrairement aux idées reçues, il est déconseillé de faire vomir un chat intoxiqué sans l'avis d'un vétérinaire puisque cette mesure pourrait aggraver la situation. En effet, certains produits toxiques, contenus dans la plante, peuvent causer des brûlures s'ils sont régurgités.

3. Isolez votre chat.

Si possible, placez votre chat dans un endroit sécuritaire et éloignez-le de la plante toxique. Surtout, assurez-vous qu'il ne puisse pas y accéder à nouveau.

4. Préparez des informations sur la plante.

Si vous connaissez quelle plante a été ingérée, essayez de rassembler toutes les informations qui puisse faciliter le travail du vétérinaire qui pourra, par la suite, évaluer les risques et fournir le traitement approprié.

N'oubliez pas que la prévention est essentielle pour éviter les intoxications. Optez plutôt pour des plantes non toxiques pour assurer un environnement sécuritaire pour votre animal de compagnie!