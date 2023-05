Quoi faire pour en finir avec les cheveux gras, selon un coiffeur professionnel

Les cheveux gras peuvent être le résultat d'une ou plusieurs causes, soit une alimentation inadéquate, une exposition au stress ou à la pollution, une mauvaise utilisation des produits coiffants ou un déséquilibre hormonal. Bien que la cause puisse différer d'une personne à l'autre, le résultat reste le même : les cheveux deviennent gras, même avec un entretien minutieux. Kevins Kyle, artiste coiffeur et propriétaire du salon Le Studio à Mirabel, nous offre ses meilleurs trucs pour en finir avec les cheveux gras!

La production excessive de sébum, aussi appelée l'hyper séborrhée, peut causer de nombreux casse-tête à ceux qui en sont atteints. Malgré une hygiène de vie impeccable, les glandes sébacées sont sécrétées en trop grandes quantités, ce qui provoque l'apparition de cheveux gras et, parfois, de pellicules.

Après avoir rencontré bon nombre de clientes aux prises avec ce problème capillaire, le professionnel coiffeur Kevins Kyle en est venu à la conclusion suivante : il est possible de venir à bout des cheveux gras, en intégrant des gestes simples dans sa routine. Puisque tous les cheveux sont différents, il faut se donner le temps et l'espace pour tester ces solutions sur soi. Une technique qui fonctionne pour l'une ne fonctionnera peut-être pas pour l'autre.

Quoi faire pour en finir avec les cheveux gras?

1. Espacer les shampoings

« Oui, malheureusement, nous devons passer par cette étape, celle de se forcer à sauter une journée », explique Kevins Kyle.

Il n'y a pas de trucs miracles pour espacer les shampoings, c'est pourquoi l'artiste coiffeur recommande de se familiariser avec la couette ou le chignon liché. En plus d'être ultra-tendance, cette coiffure permet de dégager la nuque et le visage, lors des chaudes journées d'été. Une autre astuce serait de se procurer un beau couvre-chef, comme un chapeau ou une casquette.

2. Utiliser des exfoliants capillaires

Tout comme le ferait un exfoliant pour la peau, un exfoliant capillaire permet de purifier le cuir chevelu. Si vous êtes moins familiers avec ce type de produits, sachez qu'il en existe une grande variété sur le marché, qui correspond aux différents besoins.

Voici les trois recommandations de Kevins Kyles :

On choisit un exfoliant énergisant pour détoxifier instantanément le cuir chevelu et les cheveux. Il retire trois fois plus de saletés et de pollution, ce qui laissera nos cheveux plus propres et sains.

On choisit un exfoliant apaisant pour exfolier en douceur le cuir chevelu et les cheveux, tout en apaisant ceux-ci. Il est parfait pour les cuirs chevelus irrités, qui produisent du sébum dans le but de se protéger.

On choisit un exfoliant à base d’argile pour purifier et nettoyer le cuir chevelu, car celui-ci permet de rééquilibrer l’excès de sébum. Il est ideal pour l’excès de sébum inexpliqué.

3. Choisir un shampoing adapté

« Attention! Parfois, notre cuir chevelu est mieux hydraté que nos pointes. Dans ce cas, il faut prendre le temps de bien choisir notre shampoing et d'opter pour un revitalisant plus hydratant. Nous pouvons aussi faire des cures avec des produits adaptés afin de rééquilibrer le sébum au cuir chevelu », précise Kevins Kyle.

Voici les 10 meilleurs shampoings pour cheveux gras

4. Appliquer un sérum pour cuir chevelu

« Pour les chevelures qui produisent beaucoup de sébum, on conseille d’utiliser un sérum. Ceux-ci vont permettre de créer une barrière résistante sur la tige des cheveux afin d'empêcher le sébum de s'y accrocher », ajoute-t-il.

5. Utiliser un shampoing sec

« Le shampoing sec doit être appliqué lorsque les cheveux sont propres. On choisit, bien entendu, un shampoing sec qui ne laisse pas de traces », lance Kevins Kyle.

Par exemple, le shampoing sec Perfect Hair Day Advanced de la marque Living Proof est si populaire qu'il se vend toutes les quatre secondes dans le monde, selon les récentes données. Contrairement à bien des shampoings secs, qui laissent les cheveux crépus et fades, celui-ci offre une brillance incroyable.

6. Éviter de jouer avec ses cheveux

Nos mains, elles se trimballent d'un endroit à l'autre, au cours d'une même journée. Pour les mêmes raisons qu'on évite de mettre nos mains sur notre visage, on évite aussi de jouer avec nos mains dans nos cheveux.

« On conseille également de ne pas masser notre cuir chevelu trop fort, car une friction trop intense va exciter encore plus les glandes sébacées. Le frottement est un moteur de production de sébum, donc en frottant trop fort, on fournit de l’énergie à nos glandes pour produire encore plus de gras. On va donc privilégier un mouvement léger des doigts », dit-il.

7. Prendre une douche à l’eau tiède

Les plus téméraires peuvent même prendre une douche à l’eau froide, mais une douche tiède est suffisante pour ralentir le processus de production de sébum.

« Dans tous les cas, il ne faut jamais se laver les cheveux à l'eau trop chaude, car l’eau chaude excite les glandes sébacées », conclut l'artiste coiffeur.