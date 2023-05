Géraldine plus étincelante que jamais à travers ce nouveau shooting photo

Le rayon de soleil de notre équipe, Géraldine Lamarche, a récemment participé à un incroyable shooting photo et on la découvre sous un tout autre jour.

Celle qui nous annonce les hauts et les bas de Dame Nature tous les matins de semaine se dévoile comme jamais auparavant.

Notre belle Géraldine s'est offerte un shooting photo avec de véritables pros il y a quelques jours. La chroniqueuse météo avait d'ailleurs partagé quelques clichés des coulisses de cette séance photo très glam sur son compte Instagram officiel .

Une mise en beauté de rêve

Une styliste, maquilleuse et coiffeuse lui a fait une magnifique mise en beauté avant que celle-ci ne passe devant la lentille de la talentueuse photographe Catherine Bilodeau.

Aussi connue sous le nom de ici et là photographie , l'artiste derrière l'image a su mettre de l'avant la beauté naturelle de Géraldine. On la voit resplendissante sur ces jolies photos!

C'est accompagnée de sa meilleure amie et acolyte de travail Geneviève Sauvé, styliste, maquilleuse et coiffeuse mieux connue sous le nom de la consultante que s'est déroulé la séance photo.

Après tout, pour obtenir les meilleurs résultats finaux, une telle séance doit se faire dans le plaisir, non? Et hop, une petite retouche du cheveu et du gros bonheur pour obtenir les plus belles poses possible.

Géraldine comme vous l'avez rarement vue

Disons que ces looks glam à souhait font changement de l'imperméable et des manteaux de printemps que la belle brune doit encore porter ces jours-ci.

C'est d'ailleurs dans les magnifiques studios maisonsecondaire à Montréal que Géraldine s'est prêtée au jeu de la mannequin. On vous laisse contempler les fabuleux résultats pour le plus grand plaisir des yeux!

