Nos meilleurs livres et guides pour planifier des vacances de rêve

Des projets de vacances se pointent à l'horizon? Planifiez votre prochain voyage de rêve avec ces livres et guides remplis de conseils d'experts.

Peu importe où vous prévoyez poser vos valises cet été, ces guides de voyage sauront certainement vous éclairer et vous fournir de bonnes recommandations pour vos prochaines vacances ici ou ailleurs.

Les meilleurs livres et guides pour planifier vos vacances

La province compte une multitude de plans d'eau bordés de magnifiques plages. Qu'elles soient recouvertes de sable fin ou de galets, chacune propose une expérience unique aux visiteurs. Sylvie Rivard et Anne Marie Parent, journalistes de voyage chevronnées, vous présentent un guide regroupant plus de 100 plages, en plus de vous suggérer de splendides endroits où aller déposer votre serviette, vous rafraîchir, pratiquer des activités nautiques et de plein air, faire des découvertes culturelles et agrotouristiques ou simplement respirer l'air du large.

Avec ses informations précieuses sur les régions visitées, ses pictogrammes d'activités et ses pastilles colorées qui vous permettent de sélectionner votre lieu de baignade en un seul clin d'œil.

La luxuriance de Sequoia National Park, les innombrables nuances d’ocre de Bryce Canyon, les silhouettes mythiques de Monument Valley, le gigantisme du Grand Canyon, les geysers de Yellowstone, les paysages alpins des Rocheuses... D’un parc à l’autre, le décor change, mais c'est partout la même immensité – et à Las vegas aussi!

Le guide Évasion Parcs nationaux de l’Ouest américain vous aide à vous repérer et à construire facilement votre voyage selon vos envies dans ce territoire de légendes.

Quatre idées d’itinéraires pour découvrir les parcs de Californie, de l’Utah, du Colorado et des Rocheuses, ainsi qu’un grand road-trip à travers l’Ouest américain. Toutes les infos pratiques pour organiser et optimiser au mieux vos déplacements d’un parc à l’autre. Une sélection d’adresses pour dormir dans des lodges, motels ou bed & breakfast et pour goûter les meilleurs standards de la cuisine américaine.

Des focus sur les routes les plus spectaculaires, les villages fantômes, les sites de tournage de films... Les randonnées préférées de nos auteurs passionnés et tous leurs coups de cœur dans un guide pratique, illustré, complet avec des cartes détaillées.

Faire de l’apnée nordique, découvrir des plages sauvages en fatbike, déconnecter dans un refuge au creux des montagnes, marcher en forêt avec un alpaga, déguster un souper gastronomique sous les étoiles, dévaler une chute glacée...

Sept journalistes et blogueuses spécialisées en voyage rassemblent les activités qui les ont le plus séduites depuis la parution du premier tome de Testé et approuvé.

À leur centaine de coups de cœur s’ajoutent une tonne d’informations pratiques, de conseils précieux, de récits authentiques et palpitants, un carnet de bonnes adresses par région, bref, tout le nécessaire pour que vous puissiez vivre ces expériences mémorables à votre tour.

Découvrez les trésors cachés du Québec en parcourant ses plus beaux sentiers! Sur les rives du fleuve, à travers les reliefs du Bouclier canadien ou encore au plus profond des forêts boréales, ce guide vous invite à fouler les divers sentiers qui sillonnent le Québec.

Vous y trouverez 25 longues randonnées, des plus mythiques aux moins connues de la province. Des parcours pensés tant pour les randonneurs débutants que pour les plus expérimentés. Chaque chapitre est agrémenté d'informations sur la région traversée ou sur la faune et la flore rencontrées, de conseils avisés pour vous équiper, pour planifier les endroits où dormir et les défis à surmonter. Tout pour vous inspirer, choisir votre prochaine randonnée et bien la préparer.

Que vous optiez pour un parcours de deux jours, d'une semaine ou même d'un mois, vous pourrez ainsi sans inquiétude rythmer vos journées sur la cadence de vos pas, vous déconnecter de votre quotidien et vous endormir à la belle étoile ou dans la chaleur d'un refuge confortable pour une expérience inoubliable!

Le camping vous appelle? Camper ne se limite pas à planter sa tente ou à stationner son véhicule récréatif sur un site. Une bonne planification, le matériel adéquat, des connais­sances et l'expérience sont les clés d'un séjour réussi. Camper, ça s'apprend!

Les questions que se posent les nouveaux campeurs sont nombreuses:

Où peut-on camper?

Quel est le meilleur moment pour réserver?

De quel matériel a-t-on besoin?

Comment préparer son itinéraire?

Enrichi de listes indispensables, Camping 101 foisonne de renseignements utiles, de trucs pratiques et d'astuces futées. Tout y est pour bien préparer son séjour et en faire un souvenir impérissable!

Sportifs avertis ou novices en quête d'une bonne bouffée d'air frais trouveront dans ce guide absolument tout ce qu'il faut pour explorer ce que le Québec a de mieux à offrir. Découvrez l'ADN plein air de ses 20 régions en explorant leurs plans d'eau, leurs montagnes, leurs parcs, leurs réserves fauniques et leurs écosystèmes particuliers.

Vélo de route ou de montagne, randonnée pédestre, canot, kayak, ski de fond, raquette, fatbike, escalade, via ferrata ou hébergements insolites, laissez-vous tenter en toute saison par des lieux incontournables ou des petits bijoux méconnus qui vous feront sortir des sentiers battus. Allez, tout le monde dehors!

Vous voulez vous initier à la randonnée ou approfondir votre pratique? Saviez-vous qu'en randonnée, il y a toujours quelque chose à apprendre pour nourrir votre expérience?

Par exemple : Quoi manger pendant vos excursions? Quoi mettre dans votre sac à dos et dans celui des enfants? Comment randonner de manière écoresponsable en solo, en famille, entre amis ou avec un chien? Comment soigner une blessure en pleine nature, ne serait-ce qu'une simple ampoule? Et comment améliorer vos capacités de randonneur ?

Vous y trouverez une multitude de conseils pour arpenter, en tout confort et en toute sécurité, sentiers et montagnes!

Qu'il s'agisse de longs voyages ou de petites vacances, d'escapades en couple ou de périples en famille, en haute mer ou en longeant les côtes, il y a autant de façons de naviguer qu'il y a de plaisanciers.

En voguant dans ce livre, vous répondrez à plusieurs questions que vous vous posez sur la voile et ce mode de vie. Comment voyager en toute sérénité... et sécurité? Quelles compétences devez-vous maîtriser avant de lever l'ancre? Quel voilier choisir en fonction de vos besoins?Les auteurs, experts dans le domaine de la voile, et leurs collaborateurs vous proposent aussi leurs destinations favorites (dont les Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, les Caraïbes, les Bermudes, l'Alaska, la Corse et plus encore!), des lieux de mouillage idylliques, des marinas où accoster, des conseils de navigation, et même des recettes à cuisiner à bord!

Un hommage à la beauté de notre planète bleue et à ses vastes étendues navigables.

Les motivations sont nombreuses pour partir à la découverte des champignons de nos forêts: s'immerger dans la nature, cueillir son repas du soir, s'adonner à la photo, apprendre une nouvelle technique de culture ou simplement s'émouvoir devant une chanterelle...

Ce guide vous propose de parcourir les régions du Québec à la rencontre des entreprises et des communautés proposant des activités de myco­tourisme: festivals, sorties guidées, visites de champignonnières, découvertes gourmandes, sentiers d'interprétation, il y en a pour tous les goûts!

Vous y trouverez aussi des informations pratico-pratiques sur l'éthique du mycotouriste, et sur la cueillette, la dégustation et la conservation des vedettes de nos sous-bois. C'est le parfait compagnon de vos excursions!

Le deuxième pays le plus grand du monde, d'une beauté à couper le souffle, possède de nombreux atouts pour les visiteurs. Le Canada déploie ses forêts centenaires, ses montagnes imposantes et ses métropoles attrayantes sur une immense superficie, du Pacifique à l'ouest à l'Atlantique à l'est, jusqu'à l'océan Arctique au nord. Chaque région ayant sa propre identité, le pays offre une grande diversité de sites à explorer.

Quelle que soit votre destination, ce guide sera votre compagnon idéal. Vous y trouverez de bonnes adresses pour vous loger, vous restaurer et profiter pleinement de votre séjour!

Des plages de sable fin où l'eau est plus chaude que dans le Maine? Des chalets abordables dans des lieux idylliques? Des sites de camping et des idées de séjours pour se ressourcer dans la nature?

Avec ce guide, Alain Demers offre ses coups de coeur et ses meilleurs trucs pour passer la belle saisons dehors. Trouvez enfin ce que vous cherchez pour planifier de brèves escapades ou de longues vacances d'été!

101 destinations dans tout le Québec;

des listes d'adresses incontournables pour chaque région;

des conseils judicieux pour vacanciers avisés;

des sections « tops », et plus encore!

À la recherche de nouveaux sites où planter votre tente, reculer votre VR ou séjourner dans un prêt-à-camper? C'est par ici! La journaliste et campeuse chevronnée Marie-France Bornais a sillonné 16 régions du Québec à la découverte des meilleurs campings, ceux où les hôtes, les installations et la beauté des emplacements se démarquent.

Dans cette nouvelle édition augmentée, vous trouverez:

plus de 190 campings;

des pictos pratiques, notamment pour repérer les bornes de recharge des véhicules électriques;

des attraits incontournables dans chaque région;

des activités de plein air;

des conseils de pro et des ressources pour vous faciliter la vie!

Bref, vous découvrirez dans ce guide de quoi planifier des vacances mémorables!

Voici la bible de tous les bons campeurs! Des adresses à travers la France où poser sa tente, pour tous les budgets et tous les conforts. Des lieux les plus insolites aux tentes les plus improbables, plantées ou à planter sur des sites imprenables, des propriétaires rivalisant d’équipements et d’originalité.

À vos sacs à dos, nos meilleurs campings en France n’attendent plus que vous. Dans Le Routard Nos meilleurs campings en France, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez plus de 1700 campings réactualisés et des adresses insolites pour dormir dans une yourte, à la ferme, dans une roulotte, une cabane perchée dans les arbres, une hutte en bois, etc.

Testé et approuvé rassemble les conseils et les coups de cœur de dix journalistes et blogueuses spécialisées en voyage.

Pour vous, elles ont parcouru le Québec au grand complet afin de tester des expériences toutes plus originales les unes que les autres, telles que dormir à bord d'un sous-marin ou au milieu des loups, traverser une via ferrata en pleine nuit, faire du vélo volant dans la canopée, ou participer à une épatante expédition au Nunavik!

Forêts impénétrables peuplées d’ours noirs, hautes montagnes aux sommets enneigés se reflétant dans des lacs émeraude, panoramas d’anthologie... Sur les traces des pionniers ou dans les parcs nationaux des Rocheuses, la rencontre avec le Grand Ouest est à la hauteur du mythe!

Dans Le Routard Canada Ouest, vous trouverez :

une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l’aide de photos et de cartes illustrant les coups de cœur de nos auteurs;

3 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage;

des activités (s’offrir une bouffée d’adrénaline sur le vertigineux Capilano Suspension Bridge, au nord de Vancouver, ou encore partir en bateau à la rencontre des baleines, lions de mer et phoques à Tofino), des visites (découvrir la mystérieuse rainforest à Cathedral Grove, rouler de merveille en merveille en parcourant la route des Glaciers, entre Lake Louise et Jasper...), à partager en famille, entre amis ou en solo;

plus de 15 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ;

et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l’Ouest du Canada hors des sentiers battus...

