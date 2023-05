Entrevue

Le chef et entrepreneur Ricardo Larrivée

Auteur de 19 livres de cuisine, il a été nommé membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre national du Québec, son entreprise compte trois boutiques et trois restaurants, une collection d’accessoires et une centaine de produits alimentaires, il a plus de 1,2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et il a été à la barre d’une émission de cuisine pendant 21 ans, nous recevons le chef et entrepreneur Ricardo Larrivée.

