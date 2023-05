Voici pourquoi l’acide hyaluronique devrait faire partie de votre routine beauté

Au quotidien, l’acide hyaluronique est l’allié incontournable de votre peau et de vos cheveux pour profiter d'une bonne dose d’hydratation et d’éclat.

Envie d'intégrer des produits capillaires, des soins du visage et même du maquillage à base d’acide hyaluronique à votre routine beauté ? Rendez-vous dans les succursales Jean Coutu au cours du mois de mai et recevez un cadeau exclusif avec tout achat de produits de la gamme L’Oréal Paris.

Un ingrédient aux multiples bienfaits

Pour repulper vos cheveux et votre peau, en plus de réduire l’apparence des rides et des ridules, l’acide hyaluronique est l’ingrédient clé sur lequel miser.

« L’acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans notre corps, au niveau du derme et de l’épiderme, qui assure une bonne hydratation. Chaque molécule a le pouvoir de retenir 1 000 fois son poids en eau », explique Elisabeth Bouhadana, la directrice scientifique internationale de L’Oréal Paris.

Cet actif joue ainsi un rôle déterminant dans le maintien de l’hydratation de la peau et des cheveux. « Toutefois, sa quantité dans nos cellules diminue naturellement à partir de l’âge de 30 ans. C’est pourquoi chez L’Oréal Paris, vous retrouvez de l’acide hyaluronique dans les soins pour le visage, les cheveux, mais aussi le maquillage », précise la directrice.

De la crème hydratante au shampooing, en passant par le fond de teint, cette marque de renommée internationale vous offre une variété de produits pour maximiser la performance de vos rituels beauté en misant sur les bienfaits de l’acide hyaluronique.

Étape 1 : redonnez vie à vos cheveux déshydratés

Courtoisie : L’Oréal Paris

Saviez-vous que les cheveux abimés sont souvent plus poreux et qu’ils laissent ainsi échapper l’humidité ? Pour afficher une chevelure éclatante et d’allure saine, adoptez la gamme Hyaluron Plump de L’Oréal Paris qui mise sur le pouvoir de l’acide hyaluronique.

Cette routine simple et efficace débute sous la douche avec le Shampooing Hyaluron Plump qui recouvre instantanément les cuticules pour réhydrater vos cheveux pendant 72 heures et les repulper deux fois plus, sans effet de lourdeur.

Pour maximiser les résultats, complétez avec le Revitalisant Hyaluron Plump qui en plus de rehausser l’hydratation, démêle les cheveux et gaine les cuticules.

Une à deux fois par semaine, bonifiez votre routine de soins capillaires en appliquant le Masque enveloppant hydratant Hyaluron Plump de la racine aux pointes, après le shampooing. C’est sans oublier de vaporiser le Sérum hydratation Hyaluron Plump avec 2 % d’acide hyaluronique sur vos cheveux secs ou humides, avant de les coiffer, pour remodeler vos longueurs et augmenter les fibres capillaires.

Étape 2 : repulpez votre peau et votre contour de l’œil

Courtoisie : L’Oréal Paris

Adaptée pour tous les types de peau, même sensibles, la gamme Revitalift de L’Oréal Paris vous offre une peau trois fois plus repulpée en deux semaines seulement grâce à une routine de soins en trois étapes.

Étape 1. D’abord, le Sérum Revitalift avec 1,5 % d’acide hyaluronique pur est conçu spécifiquement pour rétablir l’hydratation de la peau du visage et du cou. Reconnu dans le programme Santé de la peau par l’Association canadienne de dermatologie, ce soin performant permet de réduire l’apparence des rides jusqu’à 47 %, après six semaines d’utilisation.

Étape 2. Ensuite, il faut utiliser un soin adapté pour le contour de l’œil, puisque c’est une zone très fragile. Avec son applicateur unique à triples billes, le Sérum yeux Revitalift à l’acide hyaluronique et caféine agit rapidement pour éclaircir les cernes et diminuer les pattes d’oie.

Étape 3. Pour maximiser les pouvoirs de l’acide hyaluronique et sceller l’hydratation, terminez ce rituel beauté en appliquant la Crème d’eau repulpante Revitalift. Avec sa texture unique et légère, ce tout nouveau soin à base d’acide hyaluronique et de céramides hydrate en profondeur, lisse les rides et repulpe la peau.

Étape 3 : affichez un teint éclatant

Grâce à sa formule innovante, le Sérum teinté à l’acide hyaluronique True Match Nude de L’Oréal Paris vous offre l’action combinée d’un soin de la peau et d’un fond de teint. Offert en 12 nuances naturelles, il éclaircit, uniformise et hydrate votre peau pour vous permettre d’afficher un teint radieux rapidement.

De plus, après quatre semaines seulement, la peau semble visiblement plus tonifiée tandis que les pigments minéraux lumineux vous offrent un effet couvrant naturel et léger à chaque application.

Offerts chez Jean Coutu, en ligne et en succursale, les soins pour les cheveux et pour la peau à base d’acide hyaluronique de la gamme L’Oréal Paris vous offrent une dose d’hydratation instantanée en misant sur les pouvoirs de cet ingrédient clé !