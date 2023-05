Émilie Cerretti et Stéphane Larente nous invitent à suivre leur quotidien sur CASA

Entrevue

Émilie Cerretti et Stéphane Larente nous invitent à suivre leur quotidien

C’est toujours fascinant de découvrir les coulisses d’un métier qu’on connait peu. Dans la série L’envers du décor qui débarque sur CASA lundi, on nous invite dès la semaine prochaine à découvrir le travail de designer d’intérieur. On suivra donc le quotidien et les aléas professionnels d’Émilie Cerretti et de son conjoint Stéphane Larente.