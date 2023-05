BUZZ - Une récente étude a été publié dans la revue « Science ». On y présente que la quantité d’eau diminue dans plus de la moitié des lacs et des réservoirs du monde. Cette tendance est attribuée largement au réchauffement climatique et à leur utilisation excessive par les humains.On en discute avec la professeure retraitée de l’Université d’Ottawa et spécialiste des politiques et du droit international de l’eau, Sylvie Paquerot.