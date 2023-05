Longe de morue marinée façon shish taouk sur cari de courges

Niveau de difficulté : Facile (apprenti) - Rendement total : 4 portions - Temps de préparation : (15 minutes) - Temps de cuisson : (18 minutes) - Temps de marinade : (4 heures)

Intrédients

Morue

4 x 150g Longe de morue sans peau

1⁄2 tasse (125ml) Yaourt grec 0%

1⁄2 tasse (125ml) Marinade shish taouk AL’FEZ

1/2 Citron (zeste seulement)

1 c. à soupe (15ml) Huile d’olive

Cari

1 c. à soupe (15ml) Beurre salé

1 c. à soupe (15ml) Huile d’olive extra vierge

1 tasse (250ml) Oignon pelé et haché grossièrement

1 tasse (250ml) Carotte pelée et taillé en dés

2 tasses (500ml) Courge butternut pelée et taillé en dés

1 tasse (250ml) Courgette verte et taillé en dés

1 tasse (250ml) Courgette jaune et taillé en dés

1 conserve (540ml) Fèves cannellini rincées et égouttées

Sauce

2 c. à soupe (30ml) Gingembre haché

1 c. à soupe (15ml) Ail haché

1 c. à soupe (15ml) Cari moulu

2 c. à soupe (30ml) Sauce soja

2 c. à soupe (30ml) Pâte de tomate

2 c. à soupe (30ml) Marinade shish taouk Al’fez

2 x 400ml Conserve de lait de coco

1 tasse (250ml) Crème 35%

Garniture

Qs Feuille de coriandre fraîche

Qs Nouilles croustillantes

Qs Riz blanc ou basmati

Préparation

Étape 1

Dans un grand bol, mélanger le yaourt, le zeste de citron et la marinade Al’fez shish taouk. Y ajouter les longes de morue et bien les enrobées de cette marinade. Les disposer dans un sac et retirer le maximum d’air. Laisser mariner 4 heures au réfrigérateur. Ensuite, les retirer de la marinade et bien les éponger.

Étape 2

Pour la sauce, dans un rondeau, faire revenir le gingembre, l’ail et le cari pour 1 minute. Ajouter la pâte de tomate, la marinade shish taouk et faire revenir à nouveau 30 secondes. Mouiller avec la crème et le lait de coco puis ajouter la sauce soja. Laisser cuire 5 à 8 minutes.

Étape 3

Pendant ce temps, dans un rondeau, chauffer l’huile d’olive et y faire revenir les légumes 1 à 2 minutes. Ajouter ensuite les fèves et la sauce et laisser mijoter 15 minutes puis bien assaisonner de sel et poivre.

Étape 4

Préchauffer le four à 325F et disposer la grille au centre de ce dernier. Tapisser une plaque de cuisson d’un papier de cuisson ou d’un tapis de cuisson réutilisable et y disposer les longes de morue marinées mais épongées sur ce dernier. Enfourner pour 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que la morue se détache en flocons sous la pression du doigt.

Étape 5

Servir le cari de légumes sur un lit de riz puis ajouter la morue sur le tout. Garnir généreusement de coriandre fraîche et de nouilles croustillantes.

Pour plus d’informations, visitez: alfez.ca