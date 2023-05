Vous pouvez adopter un animal selon votre budget à la SPCA de Montréal

Chaque semaine, la SPCA de Montréal accueille des animaux, perdus, abandonnés ou maltraités. Une fois qu'ils ont reçu les bons soins de l'équipe vétérinaire, ils se mettront à la recherche d'une famille bienveillante, prête à leur offrir une nouvelle vie. Puisque le début de la saison estival est particulièrement achalandée, la SPCA de Montréal a voulu offrir le plus de chance possible aux animaux d'être adoptés.

La SPCA de Montréal met tout en œuvre actuellement pour placer un grand nombre de chiens et de lapins, ainsi que des petits animaux, comme des souris, cochons d’Inde, hamsters, rats, oiseaux, et quelques chats. Ces compagnons adorables sont en attente d’adoption au refuge alors que la saison haute approche à grands pas.

Afin de faciliter l’adoption de ces animaux, l'organisme absorbera les frais d’adoption durant cette journée spéciale, qui se tiendra le lundi 22 mai, de 10 h à 18 h, à la SPCA de Montréal, située au 5215 Rue Jean-Talon Ouest.

Bien que les frais soient abolis, l'organisme vous invite à faire un don à votre discrétion pour adopter un animal. Une contribution volontaire sera grandement appréciée afin d’aider l’organisme dans sa mission. Et... il n’y a pas de petit don!

Un sympathique trio de lapins en attente d’une famille

En cette journée d’adoption spéciale, pourquoi ne pas donner un foyer pour la vie à un gentil trio de lapins tel que celui formé par Luna, Coco et Indy?

Comme les trois mousquetaires, nos petits protégés sont inséparables et souhaitent être placés ensemble dans une nouvelle famille! Luna et Coco, 4 ans, en sont à leur deuxième séjour au refuge, puisqu’elles y ont séjourné à l’âge de 6 jours avec leur maman. C’est au cours de leur seconde visite que les deux lapines ont rencontré Indy et que le trio est né! Êtes-vous en mesure de donner à nos sympathiques mousquetaires le milieu de vie qu’ils recherchent?

Habitués d’être en liberté dans la maison, nos comparses feront d’excellents compagnons pour les gens qui souhaitent égayer leur quotidien. Toutes câlines, les deux sœurs aiment bien les gratouilles sur la tête et les séances de caresses. Vous ne pourrez pas résister à leur long et doux pelage! De son côté, Indy est une véritable petite boule d’amour, et il viendra vers vous avec empressement pour être flatté!



Venez rencontrer Luna, Coco et Indy à la SPCA de Montréal ! Vous trouverez l’adresse du refuge et les détails de l’événement d’adoption au : www.spca.com.