Crevettes grillées aux parfums de lime kaffir et citronnelle, ananas grillé et salsa de concombres au sésame et à la coriandre, nouilles soba

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 6 minutes

Temps de marinade : 4 à 6 heures

INGRÉDIENTS

Marinade :

· 1 échalote française ciselée

· 3 feuilles de lime ciselées

· 2 bâtons de citronnelle concassés

· 4cm de gingembre frais haché

· 1 gousse d’ail hachée

· 2 c. à soupe (30ml) de sauce hoisin

· 1 c. à thé (5ml) de coriandre moulue

· 1 lime (jus et zeste)

· 1⁄4 tasse (60ml) d’huile de canola

· 24 crevettes 21-25 pelées et déveinées

Salsa :

· 1⁄2 concombre anglais

· 2 oignons verts ciselés

· 2 c. à soupe (30ml) de graines de sésame noires et blanches

· 2 c. à thé (10ml) d’huile de sésame

· 2 c. à thé (10ml) de sauce soja

· 1 lime, le jus seulement

· 1 c. à thé (5ml) de flocons de chili

· 1⁄2 tasse (125ml) de coriandre fraîche ciselée

Ananas :

· 4 pavés d’ananas de 8cm par 2cm par 2cm

· 1 c. à soupe (15ml) d’huile de canola

Nouilles soba :

· 150g (5oz) de nouilles soba non cuites

· 1 c. à soupe (15ml) d’huile de sésame

Garniture :

· Quantité suffisante de feuilles de coriandre fraîche

· Quantité suffisante de pétales d’oignons marinés

PRÉPARATION

Étape 1 : Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade et y faire mariner les crevettes de 4 à 6 heures au frigo. Pendant ce temps, tailler les concombres en dés de 1cm et les disposer dans un bol avec le reste des ingrédients, soit la coriandre, les oignons verts, les graines de sésame, l’huile, le jus de lime, la sauce soja et le piment.

Étape 2 : Ensuite, préchauffer le BBQ à feu élevé en laissant une zone de cuisson indirecte. Chauffer aussi un chaudron d’eau salée pour y faire cuire les nouilles soba.

Étape 3 : Retire les crevettes de la marinade et bien les éponger. Assaisonner-les de sel et poivre. Tailler ensuite l’ananas pour obtenir 4 pavés égaux et les huiler légèrement.

Étape 4 : Marquer les pavés d’ananas pour obtenir un beau quadrillé sur chaque surface et disposer du côté de la cuisson indirecte. Griller ensuite les crevettes 1 minutes de chaque côté et les disposer ensuite sur les ananas pour finir en cuisson indirecte.

Étape 5 : Cuire les nouilles 7 à 8 minutes dans l’eau bouillante et bien les égoutter. Couler un filet d’huile de sésame sur les nouilles et à l’aide d’une fourchette à rôti, former un nid avec ces dernières. Disposer le nid dans le bol et à son côté, lui déposer le pavé d’ananas. Garnir avec les crevettes et la salsa de concombre aux deux sésames. Décorer de quelques feuilles de coriandre, de pétales d’oignons marinés et de fleurs comestibles. Servir aussitôt !