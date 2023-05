Les suggestions de lecture du 20 mai 2023

Chrystine Brouillet nous partage ses coups de cœur littéraires du moment.

À voir aussi : Des suggestions de lecture pour la fête des Mères

1- Le silence

Dennis Lehane

Galmeister

1974, dans un quartier irlandais de Boston : la fille de Mary Pat Fennessy disparaît. La même nuit, un jeune noir est assassiné dans le métro. Y a-t-il un lien avec la nouvelle politique de déségrégation que la ville tente de mettre en place? En quoi Julie, 17 ans, belle comme cœur est-elle concernée? Mary Pat frappe à toutes les portes pour la retrouver, espère que quelqu’un parlera dans cette communauté apparemment tissée serrée, mais personne ne l’aide. Et Mary Pat se charge de trouver les responsables de la disparition de sa fille. Et de les faire payer à n’importe quel prix.

Des descriptions de personnages exceptionnelles, la colère bouleversante d’une mère rendue avec une acuité remarquable, le portrait d’une Amérique blessée où la haine est transmise de génération en génération, une connaissance parfaite de Boston : Dennis Lehane nous captive de la première à la dernière page. Un chef d’œuvre où l’intime épouse l’Histoire.

2- La constellation du chat

J.L.Blanchard

Fides

Lancer des tomates à un politicien est une chose, le faire exploser dans sa voiture en est une autre : qui pouvait en vouloir à ce point à Bruno Hébert-Sirois? On confie l’enquête à Bonneau et Lamouche qui tentent de comprendre pourquoi un agent immobilier et un boursicoteur sont aussi exécutés. Et comment mettre fin au carnage...

L’irrésistible et unique duo d’enquêteurs est de retour pour notre plus grand plaisir : une intrigue bien ficelée où les pistes se multiplient, un rythme soutenu, des scènes désopilantes : un polar vraiment réjouissant!

3- Monsieur de Paris

Emmanuel Robert-Espalieu

Michel Lafon

En cette fin du règne de Louis XIV, les violences font rage à Paris et Monsieur de Paris, le bourreau, ne manque pas de travail. Il doit bientôt prendre sa retraite, mais il n’a pas de fils. Est-ce que son petit-cousin Henri sera digne de cette charge comme le soutient sa mère Marguerite, elle-même fille de bourreau et ayant promis à son père de perpétuer la tradition familiale? Comment persuadera-t-elle son fils d’accepter un tel emploi?

Quelle originalité d’explorer la vie quotidienne d’un bourreau, ses devoirs et ses implications sociales à travers le regard d’une femme passionnée prête à tout pour aider son fils! On suit le destin de Marguerite en saluant l’extrême précision des descriptions de Paris, tableaux si vivants qu’on a l’impression qu’on peut respirer la puanteur de la Bièvre...

4- Je ferai le tour du monde

Alexandra Szacka

Boréal

Forcée de quitter la Pologne, son pays natal, Alexandra Szacka arrive à Trois-Rivières à la fin des années 1960. L’adolescence bouleversée d’avoir été arrachée à sa vie, à ses amis, réussit pourtant à s’acclimater au Québec, mue par cette remarquable curiosité qui la poussera à embrasser le métier de journaliste. De la place Tienanmen à Moscou, de New York au Timor oriental, on revit les moments phares de cette palpitante carrière faite de courage, d’intuition et d’adrénaline. On sourit en lisant que le mot impossible fouette sa détermination, on s’émeut de ses doutes concernant son rôle de mère, de ses angoisses envers tous ceux qu’on musèle ou qu’on assassine dans les dictatures et on s’interroge avec elle sur les enjeux éthiques de ce travail si particulier.

5- Le chemin de sel

Raynor Winn

Stock

Raynor et son époux Moth sont expulsés de leur maison après voir englouti leurs économies dans un procès qu’ils ont perdu. Quelques jours plus tard, ils apprennent que Moth est atteint d’une maladie incurable. Plus de toit, plus de travail, une santé défaillante : que fait-on quand le ciel nous tombe sur la tête? On marche droit devant soi!

Raynort et Moth décident de parcourir les 1013 kilomètres du sentier côtier du Sud-Ouest de l’Angleterre, s’équipent d’une tente et découvrent le camping sauvage, la puissance des éléments déchaînés, la beauté des lieux, la faim, le froid, le corps endolori après des heures de randonnée. Et le pouvoir infini de la nature et de leur amour.

Extrêmement bien écrit, ce récit est tonique, émouvant, plein d’esprit et d’une grande sagesse : un bijou!

6- Positivité toxique

Whitney Goodmann

Editions de l’Homme

«Soyez positif et tout ira bien» revient souvent dans le discours social et même si cette phrase peut être dite avec de bonnes intentions, elle sous-entend aussi que si nous ne parvenons pas à être heureux, c’est que nous sommes les artisans de notre propre malheur. Qu’on n’a pas assez travaillé pour y parvenir.

Cet ouvrage démontre comment la positivité obligatoire peut être toxique en abordant les diverses épreuves que nous traversons à un moment ou un autre de notre vie et comment les aborder franchement plutôt que s’entêter à répéter que « la vie est belle » et que « rien n’arrive pas hasard ». L’auteure nous enseigne aussi à nous plaindre efficacement et à témoigner d’une réelle empathie envers ceux et celles qui vivent des drames, qui ont besoin d’être écoutés.

7- Une histoire dans une bouteille

Dominique Fortier/Steve Adams

La Bagnole

Maxime adore retrouver son grand-père qui était constructeur de goélettes et qui habite toujours près de la mer ; ils font de longues promenades sur la plage en cherchant ce qui servira à la fabrication de minuscules bateaux : des morceaux de bois, des bouts de cordage, une plume de mouette qui deviendra une voile, un oursin qui fera office de hublot. Le soir ils observent les constellations et quand il retournera en ville, Maxime verra encore clignoter l’étoile Polaire...

Une histoire empreinte de douceur et de poésie magnifiquement illustrée, qui donne envie de partir vers la mer...