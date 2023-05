Une sélection 100% péninsule du Niagara

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un chardonnay à facture modeste qui est tout à fait recommandable !

Chardonnay 2021

Five Vineyards - Artisan Wine

Péninsule du Niagara - Ontario - Canada

Code : 15109578

Prix : 17,85 $

Disponibilités : + 500 bouteilles et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.1 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de chèvre chaud ou des avocats farcis de crevettes nordiques.

Pour être franc avec vous, je ne suis pas tellement attiré par les chardonnays du Nouveau Monde. Ceux-ci sont souvent abondamment boisés, trop gras et parfois même pâteux. Celui que je salue ici est fort agréable et surtout, sans maquillage technologique inutile. C'est simple, efficace et très facile à boire. N'attendez pas plus de 2 ans pour lui dévisser sa capsule.

2. Un riesling qui fera de fastueuses harmonisations mets-vins à table !

Dry Riesling 2021

Cave Spring

Péninsule du Niagara - Ontario - Canada

Code : 14327039

Prix : 17,20 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 80 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 7.4 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un assortiment de fromages de Charlevoix ou des filets de poissons panés.

Ne soyez pas apeuré par les 7 grammes de sucre résiduel par litre de ce très joli riesling de climat frais ! Sa rafraîchissante et désaltérante acidité contrebalance le tout et on ne perçoit pratiquement pas ses quelques grammes de sucre. Le domaine Cave Spring se spécialise dans cette superbe variété de raisin qu'est le riesling. Cette cuvée mono-cépage est franchement impeccable pour sa modeste facture. Il vous sera possible de l'allonger encore 2-3 bonnes années dans votre cellier.

3. Un savoureux et tout en fraîcheur cabernet franc !

Cabernet Franc 2019

Twenty Mile Bench - Trois Moineaux

Péninsule du Niagara - Ontario - Canada

Code : 15021621

Prix : 35,25 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 85 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une pizza végétarienne, une papillote de légumes du jardin ou des poivrons farcis de veau haché.

Pratiquement chaque producteur de la péninsule du Niagara possède des ceps de cabernet franc dans ses parcelles de vignes. C'est LE cépage rouge par excellence de cette zone viticole canadienne. En voici un qui représente fort bien cette variété de raisin qui est capable du meilleur comme du pire. Nez invitant aux notes de poivrons rôtis, matière tannique présente mais pas agressante puis finale fraîche et rassasiante. Du beau boulot du domaine de Trois Moineaux ! Les plus patients oseront l'oublier encore 3 ou 4 ans en cave.