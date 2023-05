MAISON ET FAMILLE - L’école tire à sa fin, tranquillement l’été approche et pour nos ados, l’envie de se réunir entre amis est forte. Pas de devoir et responsabilité en plus des belles soirées chaudes leur donne l’envie d’organiser des partys! Qui dit party d’ado, dit inquiétudes pour les parents ?

Saskia Thuot a recensé quelques infos intéressantes et rassurantes! Parce que les partys d’ados c’est un passage obligé. Alors, comment gérer ça comme parent. ...