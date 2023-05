Road trip en Gaspésie : suggestion d'itinéraire et trucs à voir absolument

Envie de partir en road trip à la découverte de la magnifique Gaspésie cet été? Voici un parfait itinéraire pour y passer de 7 à 10 jours et prendre le temps de s'arrêter dans les plus beaux endroits de cette péninsule.

Le tourisme gaspésien a la cote depuis plusieurs années, et encore plus depuis la pandémie vu les restrictions de voyage. Si vous n'avez pas encore succombé à la tentation de visiter ce magnifique coin de pays, il n'est jamais trop tard pour le faire!

La Gaspésie regorge d’activité des plus variées! Qu’on soit adeptes de plein air, qu’on voyage en famille ou qu’on soit à la recherche d’un petit coin tranquille pour relaxer, tout est possible.

Il y a tant de beautés à voir en Gaspésie qu'il peut être difficile de s'y retrouver. Voici donc notre suggestion d'itinéraire avec les arrêts incoutournables à mettre à la liste de votre prochain road trip gaspésien.

Un itinéraire pour un road trip de 7 à 10 jours en Gaspésie

Jour 1 : Carleton-sur-Mer

Aucune meilleure façon de commencer ses vacances que par un arrêt à Carleton-sur-Mer dans la Baie des Chaleurs. Avec son trottoir en bois qui longe la rive, cette municipalité est un premier arrêt idéal pour un road trip en Gaspésie.

Prenez un bon café face à la mer à la Brûlerie du Quai, accédez au sommet du mont Saint-Joseph à pied, à vélo ou en voiture et assistez aux spectacles de contes devant un coucher du soleil à la pointe Tracadigache.

Après l'effort, un arrêt s'impose à la microbrasserie Le Naufrageur si vous appréciez la bonne bière brassée en sol gaspésien.

Ce n'est pas l'hébergement qui manque dans ce coin. Il est possible de dormir sur les yourtes d'Aux 4 vents, dans les géodômes Desjardins du Mont Saint-Joseph ou encore dans les chalets de Baie-Bleue.

Jour 2 : Bonaventure

Poursuivez le road trip en Gaspésie avec un arrêt à Bonaventure. Si vous n'avez pas peur de l'eau, il vous faut prévoir une descente de la rivière incroyablement limpide. Il est possible de le faire en planche à pagaie, sur tube, en kayak, en canot ou en rafting chez Cime aventures.

Le Bioparc de la Gaspésie est un autre attrait qui vaut le détour lors d'une journée passée à Bonaventure. Il abrite une quarantaine d’espèces animales indigènes et propose des activités captivantes. On y passe quelques heures et ça laisse amplement le temps de voir tous les animaux qui vivent à ce parc animalier.

Envie d'essayer quelque chose de nouveau? Vivez l'expérience d'une excursion de pêche sportive en mer sur la baie des Chaleurs, à Bonaventure. Les guides de pêche d'expérience de chez Rats de Marées vous fourniront conseils et techniques pour pêcher le bar rayé, la morue, le maquereau et la plie.

Pour les saveurs locales et les beaux produits maraîchers, la bonne adresse à retenir est la Ferme Bourdages Tradition.

Pour votre hébergement, vous avez le choix entre les chouettes hébergements de Cime aventures (abris, yourtes, cabines) ou une nuitée avec les loups au Bioparc.

Jour 3 : Chandler (Pabos Mills)

L'itinéraire se poursuit avec un arrêt obligé dans le bucolique village autrefois connu sous le nom de Pabos Mills.

Le Parc du Bourg de Pabos offre à ses visiteurs un centre d'interprétation, une reconstitution en réalité virtuelle, un camping, un restaurant, des sentiers pédestres, une piste cyclable, des plages, un récréo-parc et des aires de pique-nique. C'est l'endroit parfait pour faire la farniente et profiter des joies de la plage.

Pour vivre une expérience mémorable en soirée, on vous recommande d'assister aux deux parcours multimédia en pleine nature : Nova Lumina et Ura.

Rien de mieux que de louer un Airbnb douillet à souhait pour clore cette troisième journée bien remplie!

Jour 4 : Percé

En repartant de Chandler en voiture, prévoyez un léger détour vers Val-d'Espoir. La raison est bien simple : la brasserie Auval s'y trouve et elle propose des bières aux signatures distinctives. Vous ne voulez pas rater cet arrêt incontournable! Une belle idée de souvenir à rapporter aux amis et voisins qui s'occupent de la maison pendant votre absence.

Les fans de bière trouveront sûrement un bon prétexte pour s'arrêter aussi à la microbrasserie Pit Caribou à L'Anse-à-Beaufils, en route vers Percé.

Une fois arrivés à Percé, déposez-vous pour au moins 48 heures. Il y a tant à voir et à faire que 2 jours ne sont pas de trop pour tirer le maximum de Percé.

Impossible de passer sous silence l'icône par excellence de la Gaspésie, le fameux rocher Percé qui est probablement à l'origine de ce road trip! On l'admire dès l'arrivée en auto à Percé et jusqu'au soleil couchant sur la terrasse du restaurant.

Des sorties en kayak vous permettent de le voir de plus près dans toute sa splendeur. Les gens de chez Avolo Plein Air sont extras et savent bien vous accompagner peu importe votre niveau d'aisance en kayak de mer. Il est aussi possible de s'en approcher par bateau grâce aux Bateliers de Percé.

Poursuivez votre itinéraire vers le Géoparc mondial UNESCO de Percé pour admirer une vue panoramique pendant que vous êtes juché à 200 mètres d'altitude. La plateforme de verre saura plaire aux amateurs d'émotions fortes!

Terminez cette première journée à Percé autour d'un bon repas de fruits de mer à La Maison du Pêcheur, un restaurant très prisé lors de vacances en Gaspésie.

Réservez votre hébergement avant de partir parmi les multiples choix qui se trouvent sur place : géosites, dômes, camping, hébergements inusités et hôtel.

Jour 5 : Percé

Parce que vous n'avez pas encore tout vu de Percé, on y reste pour une seconde journée.

Mettez à votre itinéraire le Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé pour observer de près l’incroyable colonie de fous de Bassan de l’île Bonaventure. Sur place, vous en apprendrez plus sur l’empreinte de l’histoire des pêcheurs, au gré de belles maisons patrimoniales.

Prévoyez apporter de bonnes chaussures, car l’île Bonaventure se découvre à la marche via ses jolis sentiers de randonnée.

En nouveauté cette saison, Folies Boréales propose un parcours d’hébertisme aérien et un saut à l’élastique à la verticale qui sauront plaire aux familles de passage en Gaspésie.

Terminez la journée en beauté sur la Promenade de la Grave pour faire le plein de beau. On y retrouve des aires de jeux et de détente (tables, bancs). Vous découvrirez aussi un accès à la plage ainsi qu'une tour d’observation.

En repartant de Percé, assurez-vous de passer un moment au parc de la Rivière Émeraude. Il s'agit d'un site naturel aux abords de la Rivière du Portage où on retrouve une cascade d’eau qui se jette dans un magnifique bassin naturel aux reflets vert émeraude. Il vous suffira de rouler une douzaine de kilomètres en partant de Percé pour arriver à bon port.

Jour 6 : Gaspé

Mettez ensuite le cap sur Gaspé qui vous réserve encore de belles surprises.

Considérée comme l’une des plus belles plages du Québec avec son sable fin et blond, la Plage d'Haldimand fera la joie des familles avec ses eaux peu profondes propices à la baignade! Elle offre une superbe vue sur le parc national Forillon.

Figurant parmi les plus beaux parcs nationaux du Canada, le parc national Forillon se mérite une place de choix dans votre prochain road trip en Gaspésie.

Ce lieu de grande beauté se prête à une multitude d’activités de plein air et de rencontres avec la faune, les eaux de la baie de Gaspé étant particulièrement appréciées des mammifères marins.

On recommande chaudement la randonnée menant au site du Bout du monde, à la pointe de la pointe la plus à l'Est de la Gaspésie, ainsi que la boucle du mont Saint-Alban au départ du Cap-Bon-Ami ou de la plage Petit-Gaspé.

Plongez à la découverte d’un site historique qui rassemble un phare centenaire et la première station radio maritime en Amérique du Nord au Site historique de Pointe-à-la-Renommée. En plus de l’exposition interactive, en nouveauté cette année, le spectacle Un phare dans la nuit, une projection son et lumière extérieure une fois la nuit tombée.

Pour le dodo, on opte sans hésitation pour les différentes options d'hébergements offerts chez Parcs Canada.

Jour 7 : Gaspé

Si vous aimez rester actif pendant les vacances et que votre séjour s'étend sur 10 jours, vous adorerez l'excursion le Littoral avec Cap Aventure qui vous permet de payager sur les eaux du parc national Forillon.

L'expérience se déroule sur deux jours et comprend, notamment, une sortie en kayak de mer ou planche à pagaie au coucher de soleil permettant d’observer les échoueries de phoques. Autrement, des sorties de plus courte durée sont aussi offertes et sont tout aussi inoubliables!

Si vous préférez garder les deux pieds sur terre et voulez en savoir plus sur l'histoire de ce coin de pays, rendez-vous sur le site du Berceau du Canada . Sur place, voyez une reconstitution du centre-ville de Gaspé des années 1900.

Dans ce même secteur, plusieurs cafés, restaurants et boutiques sauront vous charmer!

Jour 8 : Mont-Saint-Pierre

À la 8e journée des vacances, on reprend tranquillement la route pour continuer la boucle gaspésienne. Mettez Mont-Saint-Pierre comme destination dans le GPS, mais roulez tout doucement le long de la côte nord qui long la 132.

Cette portion de route est plongée entre vallées et montagnes, ce qui en fait un incontournable pour un road trip. Vous aurez la chance d'observer de magnifiques paysages en bord de mer et de découvrir des phares ici et là au fil des kilomètres.

À Mont-Louis, faites vos réserves de bouchées de saumon au sirop d'érable et d'autres produits fins chez Atkins et frères.

Si la météo est clémente, dégourdissez les jambes de toute la famille en arrêtant à la station de montagne sur mer de Mont-Saint-Pierre. Le magnifique panorama au sommet du Mont-Saint-Pierre offre une vue spectaculaire sur la plage, le village et la vallée glaciaire qui se dirige vers les mythiques Chic-Chocs.

On y loue un hôtel ou un Airbnb pour la nuit pour faire certain d'être en forme le lendemain.

Jour 9 : Sainte-Anne-des-Monts

Le parc national de la Gaspésie doit absolument faire partie de votre road trip en Gaspésie, et ce, peu importe la saison. Avec ses 25 montagnes dépassant les 1 000 mètres, ce lieu mythique plaira aux mordus de randonnée et aux plus grands adeptes de plein air.

Son réseau de sentiers de randonnée s’adresse à tous les niveaux, de la marche facile pour rejoindre le lac aux Américains jusqu’au défi d’exception du majestueux Mont-Albert.

Profitez ensuite d'un repos bien mérité au Gîte du Mont-Albert, auberge de montagne classée 4 étoiles.

Jour 10 : Grand-Métis et Sainte-Flavie

Dernier droit avant le retour à la maison! Si vous avez encore un peu de temps devant vous, les enfants adoreront découvrir le premier parcours de via ferrata offert en Gaspésie!

Ce parcours situé à Saint-Alexandre-des-Lacs est idéal pour s’initier à l’activité de randonnée sur paroi rocheuse dans un environnement exceptionnel. Revenez au point de départ via une tyrolienne d’une longueur de 80 mètres.

Après avoir roulé quelques kilomètres, on vous suggère de prendre une pause le temps d'une visite aux Jardins de Métis à Grand-Métis. Reconnus comme l'une des merveilles du Québec et comme l'un des plus grands jardins en Amérique du Nord, les Jardins de Métis sont un paradis végétal sur les rives du Saint-Laurent.

Quelque 3 000 espèces et variétés de plantes sont réparties dans une quinzaine de jardins. Pssst, les enfants auront autant de plaisir que vous grâce aux « playsages », ces installations uniques où ils peuvent s'amuser!

Parce que toute bonne chose a une fin... Réconfortez-vous et faites du déni en dégustant le fameux club au homard de la Cantine Sainte-Flavie. Si vous n'aimez pas les fruits de mer, vous n'êtes par en reste. La microbrasserie Le Ketch se trouve tout près et elle offre une vue splendide sur le fleuve, question de remplir votre tête de souvenirs avant de partir.

Dans quel sens faire le tour de la Gaspésie?

D'abord, si vous vous demandez quel sens emprunter pour faire le tour de la Gaspésie, sachez qu'il n'y pas de bonne réponse. Les deux options de trajet offrent de magnifiques paysages entre mer et montagnes et valent le coup d’être essayées.

Si vous débutez votre tour par le sud (par en bas comme on l'entend souvent), c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous verrez des paysages champêtres et passerez tranquillement de la forêt à la mer. Autrement, si vous optez pour l’itinéraire débutant au nord de la péninsule, vous plongerez dès le départ dans des paysages spectaculaires!

La disponibilité de l’hébergement ou de certaines activités peuvent vous amener à choisir un itinéraire plutôt qu’un autre lorsqu’on planifie un tel road trip un peu à l'avance.

Combien de jours faut-il prévoir pour faire le tour de la Gaspésie

Pour effectuer un tour complet de la Gaspésie en été, il est recommandé de prévoir au minimum de 7 à 10 jours pour pouvoir en profiter pleinement.

Si on a moins de temps, on peut choisir une région de la Gaspésie en particulier et s’y poser question de la découvrir plus amplement.

Évaluez bien les distances, car la Gaspésie est vaste. Cela signifie de parcourir 885 kilomètres pour couvrir l'entièreté du territoire. Lisez plus sur cette réalié dans cet article .

Réserver son hébergement en Gaspésie

Il est fortement conseillé d'avoir déjà réserver son hébergement si vous planifiez un séjour entre la mi-juillet à la mi-août. Il reste de la disponibilité pour tous les types d’hébergement, partout sur l’ensemble du territoire. C’est encore le bon moment pour réserver.

Le site Internet de Tourisme Gaspésie demeure la référence pour la planification de ses vacances dans la région.

En plus de répertorier l’offre d’activités, de restauration et d’hébergement, on y retrouve des billets de blogue avec des conseils pratiques et un outils de planification d’itinéraire pour un road trip : Le Planificateur .

Il vous suffit de sélectionner vos activités favorites, de planifier vos hébergements et organiser vos journées afin d'obtenir un itinéraire de voyage personnalisé selon vos intérêts.

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonnes vacances et bon road trip!