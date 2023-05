Un oreiller en gel rafraîchissant pour ne plus transpirer la nuit

La transpiration nocturne peut considérablement nuire à la qualité du sommeil, surtout lorsqu'elle n'est pas contrôlée. À l'aube de la saison estivale, il vous faut cet oreiller rafraîchissant, qui permet de limiter la quantité de sueur généré durant la nuit.

Il est tout à fait normal de transpirer la nuit. En moyenne, le corps humain rejette 1 litre d'eau par nuit, mais certaines personnes ont tendance à transpirer davantage, ce qui peut considérablement nuire à la qualité du sommeil. Si tel est le cas, le choix de la literie s'avère primordial. En choisissant des draps et des oreillers de qualité, la température du corps se régule plus facilement. Les excès de transpiration sont alors évacués et absorbés par les matériaux.

Puisque la fibre de bambou est dotée de propriétés respirantes, résistantes et absorbantes, elle est souvent utilisée pour la confection d'oreillers. C'est le cas de cet oreiller anti-transpiration : d'un côté, il est composé à 100 % de fibres rafraîchissantes et de l'autre côté, il est composé à 100 % de bambou. La housse amovible peut être retirée pour être lavée aussi souvent que nécessaire.

De même, l'oreiller est conçu à partir de particules de mousses déchiquetées de qualité supérieure, ce qui favorise la circulation de l'air dans toutes les zones. Les particules, qui possèdent du gel réfrigérant, aident à réguler la température du corps et à évacuer naturellement l'humidité de la peau. Cette composition intelligente permet donc de garder le cou et la tête au frais toute la nuit.

Il est possible d'ajuster la hauteur de l'oreiller, selon vos habitudes et préférences de sommeil. Puisqu'il est doté d'une fermeture éclair, il est possible d'ajouter ou de retirer le rembourrage, conçu avec des particules de mousse. Contrairement à d'autres types d'oreillers, celui-ci s'adapte donc à tous : aux dormeurs latéraux et dorsaux ainsi qu'aux femmes enceintes. Il convient autant aux hommes qu'aux femmes.

En plus de ses propriétés anti-transpiration, cet oreiller en mousse mémoire permet de réduire les douleurs et les points de pression. Il s'adapte à la forme de la tête, tout en offrant le soutien adéquat pour le cou et la colonne vertébrale.

Avec plus de 8000 évaluations sur Amazon, cet oreiller semble faire l'unanimité auprès des consommateurs. Il est vendu en lot d'un ou deux unités.