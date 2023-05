Voyez ce que notre duo à la météo a fait de son long week-end

Nos deux accolytes de la météo, Géraldine et Félix, ont profité du long week-end pour s'évader en pleine nature et aller à la rencontre de charmantes bêtes. Découvrez tout de leur récente escapade dans cet article.

• À lire aussi: Géraldine plus étincelante que jamais à travers ce nouveau shooting photo

• À lire aussi: Découvrez Félix, le premier «mister météo» de Salut Bonjour!

Qui dit long week-end, dit parfait moment pour planifier un séjour pour se reposer! C'est d'ailleurs exactement ce qu'ont fait nos sympathiques chroniqueurs météo en cette longue fin de semaine de la Journée nationale des patriotes.

Si vous ne le saviez pas déjà, Géraldine Lamarche et Félix Rondeau sont de bons amis dans la vie. Les deux boute-en-train se connaissaient déjà, bien avant de faire le même boulot à Salut Bonjour!

Un séjour au Parc Oméga

Les deux complices ont pris la direction du Parc Oméga situé à Montebello pour profiter du long congé. Cet endroit se différencie des zoos traditionnels de par ses grands espaces naturels préservés de plus de 2 000 acres.

Courtoisie Géraldine Lamarche

Ceux qui bravent la météo pour nous chaque matin ont pu profiter d'une nuitée dans l'un des très douillet hébergement de type Pod - Le Bouleau.

Nature et confort étaient au rendez-vous pour offrir à notre duo une nuit de sommeil réparatrice en plein cœur de la nature!

Courtoisie Géraldine Lamarche

Avec son électricité, eau chaude, air climatisée, chauffage, kitchenette et salle de bain, ces petits abris arrondis se présentent comme des mini-chalets parfaits pour décrocher de la routine et s'offrir du bon temps.

Courtoisie Géraldine Lamarche

De la belle visite

Ces nouvelles cabanes sont d'ailleurs entourées de daims qui errent ici et là pendant que vous séjournez sur place.

Instagram Félix Rondeau

Nos deux amoureux des animaux ont vécu un moment particulièrement spécial alors qu'ils admiraient leur propre feu de camp entourés de cervidés...

Courtoisie Géraldine Lamarche

Si vous avez envie de vivre la même expérience, il vous suffit de RÉSERVER ICI .

À la rencontre des animaux

Une visite au Parc Oméga n'en est pas une sans une balade pour faire coucou à tous les animaux sauvages qui vivent sur place.

Courtoisie Géraldine Lamarche

Arrêt obligé : la meute de loups. Nos deux collaborateurs semblent s'être amusés devant ces loups gris qui se donnaient en spectacle.

Courtoisie Géraldine Lamarche

Cet animal légendaire est l’une des fiertés du parc. Aussi appelé loup des bois, il est le plus gros de la famille des canidés en Amérique du Nord.

Courtoisie Géraldine Lamarche

Félix a aussi pu nourrir ce wapiti venu à lui en échange d'une carotte.

Courtoisie Géraldine Lamarche

Très peu timide au Parc, le second plus grand cervidé du monde s’approche volontiers des humains et des voitures pour se régaler. Sensibles, s'abstenir!

Instagram Géraldine Lamarche

À bord de leur véhicule, nos deux aventuriers ont parcouru 12 kilomètres de safari. Ils ont ainsi pu découvrir plusieurs animaux sauvages du Canada dont des wapitis, bisons, loups, ours, renards et sangliers dans leur milieu naturel.

Instagram Géraldine Lamarche

Ouvert toute l’année, le Parc vous propose de nombreuses activités; présentations animalières, sentiers pédestres, aires de pique-nique, restaurants et visite des animaux de la ferme.

Retrouvez Géraldine et Félix, plus reposés que jamais, tous les matins de semaine et de week-end, dès 6h.