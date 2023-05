Les meilleures méthodes pour enlever les bouloches d'un pull

Même un pull bien entretenu aura l'air négligé et usé, si on omet de retirer les bouloches qui se trouvent à la surface. Découvrez les méthodes les plus efficaces pour enlever les bouloches sur les pulls.

Dans cet article vous trouverez :

Pourquoi y a-t-il des bouloches sur un pull ?

De manière générale, les petites boules de fibres, qui se forment sur la surface d'un pull, sont le résultat de la friction ou de l'usure. Les endroits où le tissu est en contact - sac à dos, accoudoirs de chaises - avec d'autres surfaces sont souvent plus boulochées. Ce frottement suffit à détacher les fibres du pull qui, par la suite, auront tendance à s'entremêler.

Le type de tissus choisi pour fabriqué le pull peut aussi jouer un rôle important. Les bouloches apparaissent généralement sur des pulls fabriqués avec des fibres synthétiques ou des fibres de piètres qualités. Mais, le contraire est aussi vrai : certaines fibres naturelles, comme la laine ou le cachemire, ont tendance à produire plus de bouloches. Dans ces deux cas, il faut porter une attention particulière à la façon dont le pull est lavé. L'essorage et le culbutage favorisent la formation de bouloches.

Comment enlever des bouloches sur un pull ?

Méthode #1 : Enlever les bouloches avec un rasoir de sécurité

Le rasoir de sécurité est un outil pratique et abordable, qui permet d'enlever les bouloches d'un pull. Bien que cette méthode soit efficace pour enlever les bouloches plus tenaces, il est important d'y aller délicatement pour ne pas abîmer davantage le pull.

Voici comment procéder :

Étendez le pull sur une surface lisse. Tenez fermement le rasoir de sécurité à un angle d'environ 45 degrés. Passez doucement le rasoir sur les zones touchées par les bouloches, en exerçant une légère pression (ne pas appuyer trop fort pour éviter d'endommager les fibres du pull). Répétez le processus sur toutes les surfaces du pull qui sont boulochées. Pour de meilleurs résultats, nettoyez régulièrement la lame du rasoir pour éviter l'accumulation de bouloches.

Méthode 2 : Enlever les bouloches à l'aide d'un ruban adhésif

Si vous n'avez pas de rasoir de sécurité à portée de main, un simple ruban adhésif peut faire l'affaire. Il faut savoir que cette méthode est un peu moins efficace que la précédente, mais elle offre une solution intéressante, si vous êtes en voyage.

Voici comment procéder :

Enroulez le ruban adhésif autour de vos doigts, en vous assurant que le côté collant soit vers l'extérieur. Tamponnez doucement les zones boulochées avec le ruban adhésif. Le ruban va adhérer aux bouloches et les retirer du pull. Continuez sur toutes les zones boulochées jusqu'à ce qu'elles soient éliminées.

Méthode 3 : Enlever les bouloches avec des bigoudis

Bien qu'elle soit peu conventionnelle, cette méthode permet de retirer les bouloches qui se trouvent à la surface d'un pull. Il est préférable d'opter pour des bigoudis en velcro, car ils ont une surface adhérente qui peut aider à attraper les bouloches.

Voici comment procéder :

Choisissez des bigoudis de taille moyenne à grande, en fonction de la taille des bouloches sur votre pull. Étendez le pull sur une surface plane et lisse. Prenez un bigoudi et pressez-le légèrement contre le pull. Assurez-vous que le côté adhérent du bigoudi est en contact avec la bouloche. Effectuez de légers mouvements circulaires avec le bigoudi sur la bouloche. Répétez cette procédure pour chaque bouloche que vous souhaitez enlever.

Comment enlever des bouloches sur un pull en cachemire ?

Lorsqu'il s'agit d'enlever des bouloches sur un pull en cachemire, il est essentiel de prendre des précautions supplémentaires en raison de la fragilité de cette fibre.

Utilisez un peigne à cachemire



Optez pour un peigne spécialement conçu pour les pulls en cachemire. Celui-ci possède des dents fines et douces, qui n'endommagent pas le pull. Utilisez un rasoir de sécurité :



Si vous préférez utiliser un rasoir de sécurité, choisissez un modèle avec une lame très douce. Soyez très prudent, lorsque vous effectuez une pression.

Évidemment, on vous dira toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir! En prenant soin de votre pull et en suivant les instructions indiqués à l'envers du pull, vous minimiser la formation de bouloches et prolonger la durée de vie de votre vêtement.

Quels sont les meilleurs outils pour enlever des bouloches sur un pull ?