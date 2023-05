5 activités de plein air à faire cet été dans les pourvoiries du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Envie de profiter d’un séjour au cœur de la nature cet été ? Les pourvoiries du Saguenay–Lac-Saint-Jean vous proposent une multitude d’activités pour des vacances hautes en couleur !

Dispersés dans le décor grandiose du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ces 29 petits paradis de la villégiature se prêtent bien à une escapade en famille ou entre amis, marquée par des paysages à couper le souffle, des moments de quiétude au bord du lac et des activités en plein air.

Voici donc 5 activités à ne pas manquer dans les pourvoiries du Saguenay–Lac-Saint-Jean cet été :

Crédit : Faunik

Bienvenue au royaume de la truite indigène ! Au cœur de ce vaste territoire, vous pourrez pêcher une multitude d’espèces de poissons, comme le brochet, le corégone, le doré, l’esturgeon jaune, l’omble chevalier, l’omble de fontaine, la ouananiche et le touladi.

En optant pour un séjour en pourvoirie, vous pourrez également profiter d’un service et de conseils personnalisés, gracieuseté de votre pourvoyeur qui connaît le territoire comme le fond de sa poche.

De plus, certains établissements offrent un service de guide, des forfaits avec droits de pêche et même des leurres et des appâts.

Crédit : Les pourvoiries du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Quoi de mieux qu’une sortie sur un lac ou une rivière pour vous ressourcer et profiter de jolis paysages ? En canot, en kayak, en planche à pagaie, en pédalo ou en chaloupe, partez à la découverte des cours d’eau du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans les pourvoiries, les activités nautiques sont souvent incluses avec la location de chalet ou vous aurez à débourser un coût minime pour la location. Certains endroits offrent même la possibilité de faire la descente en canot-camping.

Et pour ceux qui préfèrent s’offrir une séance de baignade, la région est reconnue pour ses belles plages et ses eaux limpides !

Crédit : Faunik

Que vous partiez à la découverte d’un habitat forestier, d’un milieu humide, des rives d’un lac ou d’une rivière, ou encore d’une montagne, la randonnée pédestre est une activité de prédilection lors de vacances en pourvoirie.

En plus d’admirer des chutes, des rapides et une variété d’habitats naturels, vous aurez peut-être l’occasion de croiser un orignal ou un ours noir.

Informez-vous auprès de votre pourvoyeur pour obtenir la carte des sentiers. À noter que certaines pourvoiries proposent même des randonnées guidées.

Crédit : Pourvoirie Monts-Valin Du Archer

Pendant le mois d’août, les adeptes de bleuets sauvages— le fruit vedette de la région, — se donnent rendez-vous au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour cueillir ce petit fruit qui pousse en abondance.

Selon les périodes, la forêt regorge également de framboises, d’argousiers, de thé des bois et de champignons sauvages à récolter dans un décor enchanteur et à déguster de retour à votre hébergement. En effet, vos récoltes vous permettront d'agrémenter les prises de la journée ou de terminer le repas de poisson frais avec une petite touche sucrée !

À noter que quelques pourvoiries offrent même un service de guide pour la cueillette de champignons.

Crédit : Les pourvoiries du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le VTT se classe parmi les activités favorites des vacanciers qui profitent d’un séjour estival dans les pourvoiries de la région !

Plusieurs établissements offrent même la location de VTT ou de côte-à-côte pour permettre aux visiteurs de partir en randonnée dans le réseau provincial de sentiers.

Cet été, offrez-vous un moment de quiétude en famille ou entre amis au cœur d’un territoire à l’état sauvage en réservant votre séjour dans l’une des 29 pourvoiries du Saguenay–Lac-Saint-Jean, comprenant 272 unités d'hébergement, et profitez d’une multitude d’activités en plein air. Il y a encore des places disponibles pour la saison estivale, alors faites vite !