Découvrez si vous arborez le look « salted granola » sans même le savoir

Si vous n'avez pas encore entendu parler du populaire style « salted granola » sur TikTok, voici à quoi ressemble ce look phare et quelques suggestions de morceaux en lien avec la tendance.

Ce look « salted granola » est surtout porté par des hommes et des femmes soucieux de l'environnement et qui profitent du plein air dès qu'ils en ont l'occasion.

Ils sont un peu « hippies » et ils aiment se sentir différents des autres. Règle générale, le confort prime sur le reste, et ce, en toute occasion.

À l'aube de l'été, le moment est idéal pour considérer cette nouvelle tendance et y adhérer si elle est en lien avec vos valeurs.

Voici 10 pièces que n'importe quelle « granola girl » voudra acheter cette saison sur Amazon!

10 morceaux pour adopter le style « salted granola » :

Ces sandales sont indispensables pour les adeptes du look. Elles sont hyper confortables en plus d'être durables. On les porte autant pour aller à la plage qu'après une longue randonnée pour aérer les pieds fatigués. Rien n'est à leur épreuve!

Parce que le confort passe avant tout le reste, cette combinaison pour femmes faite en polyester est doux, extensible et léger. Un beau morceau à ajouter à sa garde-robe si vous vous reconnaissez à travers ce style vestimentaire.

Pour les longues heures passées à l'extérieur, cette casquette protège votre visage du soleil, mais complète aussi à merveille ce look fortement inspiré de la Californie.

Pour les plus chaudes journées d'été, prévoyez un morceau plus léger sans délaisser votre look signature. Inspirée des années 70, cette petite camisole avec un joli détail au dos fera tourner les têtes à coup sûr.

Voici un essentiel pour créer de beaux looks toute la saison. Cette simple camisole blanche peut être portée sous une veste plus ample ou encore avec un pantalon en lin très large.

Si vous n'avez pas déjà une paire de shorts en jeans pour l'été, c'est encore le parfait moment d'en commander sur Amazon. Celles-ci ont une coupe taille haute et épouse parfaitement vos formes.

Les soirées fraîches d'été au Québec nécessitent souvent une petite couche additionnelle. Munissez-vous d'une veste à carrelage comme celle-ci pour reste tout en style, même lorsque le mercure descend drastiquement.

Offerte avec des motifs dans plusieurs teintes, cette veste en jeans oversized peut être agencée avec pratiquement toutes les pièces de la garde-robe. Un beau passe-partout dont on ne se lasse jamais et qui traversera aisément le temps!

Ces jolies bottes de la marque Blundstone cadrent aussi à merveille pour un look de « salted granola girl ». Bien qu'assez dispendieuses à l'achat, elles vous suivront après les avoir portées une seule fois. On aime le fait qu'on peut les porter pratiquement à l'année en ajoutant un bon bas de laine en hiver.

Le jean à jambe large est aussi une pièce importante d'une « granola girl ». Amazon en propose justement un fabuleux modèle qui remplit parfaitement le besoin. À ce prix, impossible de le regretter!

Il ne vous en faut pas plus pour adopter le look cette saison! L'oserez-vous?