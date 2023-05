L'influence de la «réduflation» sur notre panier d'épicerie

CONSOMMATION - Avec Sylvain Charlebois, on parle de «réduflation». C’est quand la quantité de produits diminuent dans un emballage, mais sans réduire le prix. Les produits alimentaires les plus couramment affectés par ce phénomène à l'épicerie sont généralement les produits emballés et préemballés. Il peut s'agir de produits tels que les céréales, les biscuits, les chips, les barres chocolatées, les yaourts, les jus de fruits, les boîtes de conserve, les sauces et les condiments, et même certains produits surgelés.