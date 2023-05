Entrevue

Pierre-Yves Lord, porte-parole du bien-parlé!

Chaque année, on est bombardés de mots qui désignent des réalités nouvelles et qui n’ont pas encore d’équivalent français. Eh bien un concours a été mis sur pied pour encourager des élèves et enseignants à trouver ces équivalents français. Et c’est nul autre que Pierre-Yves Lord, grand amoureux de la langue qui en est le porte-parole.

La suite de l'entrevue: