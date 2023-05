Voici 5 sacs à main transparents parfaits pour aller dans les festivals

Si vous deviez vous acheter un seul sac à main cette saison, optez pour l'un de ces 5 sacs transparents très tendance et surtout ultra pratique pour entrer sur les sites de vos festivals préférés.

• À lire aussi: Les 5 festivals les plus attendus de l'été au Québec

• À lire aussi: Voici le sac fourre-tout à 50$ le plus populaire du printemps

Ce n'est pas un hasard si on a pu les observer en si grand nombre au récent festival Metro Metro. En effet, seuls les sacs transparents étaient autorisés sur le site de l'événement.

Cette politique fortement inspirée des plus grands festivals américains risquent de s'étendre à d'autres événements cet été. Le règlement vise aussi à accélérer la fouille et l'entrée des festivaliers.

Notre chroniqueuse culturelle, Sabrina Cournoyer, a elle aussi adopté l'accessoire indispensable pour courir les festivals.

TOP 5 des plus beaux sacs transparents pour les festivals

1. Sac à main avec chaînette argent

Cette sacoche transparente vous suivra partout cet été! Juste assez grande pour contenir vos essentiels pour une journée dans un festival, cette petite pochette est munie d'une jolie chaînette disponible dans les teintes argent, noir ou or.

Courtoisie Amazon

Prix : 24,99 $ sur Amazon

2. Sacoche en bandoulière

Si vous avez du mal à voyager léger, cette sacoche plus spacieuse vous permettra de traîner vos trucs et ceux de vos amies. On craque pour la ganse à motifs boho qui s'harmonise bien avec n'importe quel look de festival.

Courtoisie Etsy

Prix : 45,05 $ sur Etsy

3. Sac de taille transparent

Que ce soit pour assister à un spectacle de musique ou un grand événement sportif, ce sac banane translucide sera confortable et pratique pour transporter vos effets personnels. Vous passerez l'étape de la sécurité en un tournemain avec un tel sac ceinture porté en bandoulière. On aime le fait que celui-ci puisse autant être porté par monsieur que madame!

Courtoisie Amazon

Prix : 14,99 $ sur Amazon

4. Sac à main clair

Ce joli sac à main avec de petites perles décoratives ajoutera une touche de chic à votre tenue. En plus, vous pourrez facilement le réutiliser pour des sorties mondaines ou lors d'un mariage.

Courtoisie Walmart

Prix (en rabais) : 16,22 $ chez Walmart

5. Sac à main transparent Steve Madden

Ce sac à main de la marque Steve Madden est une autre belle option d'accessoire pour compléter vos looks estivaux. Son look ultramoderne et sa polyvalence en fera un sac qui survivra bien après la saison des festivals. Sa pochette intérieure additionnelle permet de garder vos articles personnels à l'abri des regards.

Courtoisie Steve Madden

Prix (en rabais) : 59,98 $ chez Steve Madden

Profitez bien de toutes vos prochaines sorties dans les festivals aux quatre coins de la province!