Avec les nombreux vins sans alcool désormais offerts sur le marché, plus besoin de prétexte pour choisir cette alternative tout aussi délicieuse au prochain 5 à 7 ou pique-nique au parc.

Au-delà de la tendance lourde qui s'installe depuis quelques années, le sans alcool ne cesse de gagner en popularité.

Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de prendre de l'alcool. Que vous ayez arrêté de boire, que vous soyez enceinte ou parce que vous êtes le chauffeur désigné, toutes les raisons sont bonnes d'opter pour un délicieux vin sans alcool. Et cela ne signifie pas pour autant de ne pas avoir de plaisir!

Les 10 meilleurs vins sans alcool

1. Leitz Eins-Zwei-Zero Riesling

Ce riesling germanique est l'un des meilleurs vin sans alcool jamais goûté. C'est le produit parfait pour une future maman ou pour un Défi 28 jours sans alcool, sans avoir l'impression de se priver!

Courtoisie SAQ

Prix : 12,45 $ à la SAQ

2. Sangre de Toro 0,0 2021

Si vous cherchez un bon vin sans alcool pour une occasion prochaine, ce vin rosé est une excellente option. La maison Torres possède un solide savoir-faire en ce qui a trait au processus de retirer l'alcool d'un vin. Ce produit parfumé et pas trop sucré en fait foi. Servez-le assez frais et appréciez!

Courtoisie SAQ

Prix : 9,25 $ à la SAQ

3. Noughty Thomson & Scott Syrah Rouge

Découvrez ce nouveau vin rouge sans alcool. Le Noughty Rouge Shiraz est produit avec des raisins de Syrah provenant de vignobles cultivés en terres arides à Darling, en Afrique du Sud. C'est un vin rouge bien équilibré qui est de couleur rouge rubis profond avec des notes de fruits rouges mûrs, de poivre noir broyé et de pétales de rose séchés avec des tanins de chêne français.

Courtoisie Apéro à zéro

Prix : 28,99 $ chez Apéro à zéro

4. José Maria da Fonseca O%riginal Moscatel 2021

José Maria da Fonseca a été l’entreprise pionnière au Portugal à présenter le premier vin sans alcool. O%riginal vous offre toute l’expérience de la dégustation d’un vin sans la présence d’alcool. Produit à partir du cépage muscat, fermenté à basse température, puis désalcoolisé par méthode physique, il conserve les arômes et le goût propres au vin.

Courtoisie SAQ

Prix : 9,95 $ à la SAQ

5. Vin mousseux Freixenet

Léger, délicat et franchement rafraîchissant, ce mousseux désalcoolisé s’ouvre sur des accents de pêche, de melon miel et de raisin muscat. La douceur au palais est contrebalancée par une belle acidité qui vient donner une jolie tenue à l’ensemble. C’est la bouteille parfaite pour préparer un mimosa au brunch ou une sangria sans alcool.

Courtoisie SAQ

Prix : 10,45 $ à la SAQ

6. French Bloom Rosé organique 0.0%

Ce délicieux rosé bio sans alcool offre une complexité bien équilibrée de minéralité et de fraîcheur avec des arômes de pétales de rose et de baies fraîchement cueillies, pour finir sur de délicates notes de pêche. Il est délicieux en spritz! Quoique plus dispendieux, on le garde pour souligner les plus grandes occasions.

Courtoisie Apéro à zéro

Prix (en rabais) : 49,99 $ au lieu de 57,99 $ chez Apéro à zéro

7. Artis Chardonnay Vin de France

Voici une belle alternative au vin si vous avez envie d'un sans alcool. On le dégustre bien frais. Il goûte le chardonnay un peu plus fruité, sans la fin d'alcool qu'on connaît habituellement. Ce vin sans alcool trouvera vite sa place dans le cellier pour un apéro sur la terrasse!

Courtoisie SAQ

Prix : 9,40 $ à la SAQ

8. Wander & found rosé

Minéral et pas trop sucré, voilà comme on décrit ce vin rosé sans alcool. Original et rafraîchissant, il offre une complexité unique avec des notes d'agrumes et de baies mûres équilibrées par une base minérale qui lui donne de la profondeur et de la structure. Partagez un verre avec des amis autour d'un déjeuner léger, ou dégustez-le seul.

Courtoisie Apéro à zéro

Prix : 24 $ chez Apéro à zéro

9. Luminara Chardonnay

Dès votre première gorgée du Luminara Chardonnay, vous ressentirez en bouche les délicates notes de pomme Fuji et de citron crémeux. Puis après quelques secondes, vous sentirez la douceur fruitée transparaître en finale. Ce chardonnay sans alcool contient peu de calories et contient beaucoup de calcium et de potassium. Une seule dégustation vous fera l'aimer!

Courtoisie Apéro à zéro

Prix : 29,95 $ chez Apéro à zéro

10. Leitz 'Eins Zwei Zero Pinot noir

Si vous aimez les arômes de cerise avec une brillante suggestion de groseille ou de rhubarbe, un soupçon de terre et de fumée lointaine, léger à moyennement corsé, avec une agréable astringence de thé en finale, ce vin sans alcool est pour vous. Ce produit se marie à merveille avec un repas simple contenant des légumes ou des poissons rôtis ou grillés, une charcuterie poivrée ou des champignons, par exemple.

Courtoisie Apéro à zéro

Prix : 18 $ chez Apéro à zéro

N'attendez pas trop longtemps avant de faire vos provisions, car certaines quantités peuvent s'envoler assez vite.

Ces vins sans alcool sont toujours pratiques à avoir à la maison selon les choix et envies des invités.