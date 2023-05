SAUCISSES GRILLÉES ET RIZ FAÇON JAMBALAYA

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 35 à 40 minutes

Ingrédients

4 à 6 saucisses au choix, en rondelles épaisses

1 poitrine de poulet, en tranches

125 ml (1/2 tasse) sauce VH miel et ail

625 ml (2 1⁄2 tasses) bouillon de volaille faible en sel

1 oignon, émincé

500 ml (2 tasses) riz à sushi, rincé abondamment

250 ml (1 tasse) céleri, en brunoise

90 ml (6 c à table) huile d’olive

1 mangue, en cube

6 à 8 mini poivrons rouges ou jaunes entiers

500 ml (2 tasses) tomates Cerise, coupées en deux

30 ml (2 c. à table) mélange d’épices cajun

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

Étape 2

Dans un bol, laisser mariner les rondelles de saucisses et le poulet dans 60 à 75 ml (4 à 5 c. à table) de sauce VH miel et ail, 5 à 10 minutes.

Étape 3

Entre temps, dans un bol, mélanger le bouillon et le reste de la sauce VH miel et ail.

Étape 4

Dans une poêle chaude, faire revenir à feu vif, l’oignon, le riz et le céleri dans un peu d'huile d'olive, 4 à 5 minutes.

Étape 5

Puis ajouter les cubes de mangues, les mini poivrons entiers, les tomates et le mélange de bouillon et sauce VH miel et ail, les épices cajun, assaisonner légèrement, mélanger le tout, couvrir la poêle d’un papier d’aluminium et laisser cuire au four, 20 à 25 minutes.

Étape 6

Poursuivre la cuisson, à découvert, 5 minutes.7

Étape 7

En même temps, dans une poêle chaude, faire saisir les rondelles de saucisses et les tranches de poitrine de poulet dans un peu de gras, 2 à 3 minutes de chaque côté. Assaisonner de sel et poivre.

Étape 8

Ajouter les saucisses et le poulet dans la préparation de riz avant de servir.

Ps : Cette recette peut être réalisée au barbecue, disposez le plat de riz couvert, en cuisson indirecte, couvercle du barbecue fermé et laisser cuire, 20 à 25 minutes, le temps que le riz soit cuit al dente. Puis poursuivre la cuisson à découvert, 5 minutes. Saisir les saucisses et le poulet, après les avoir laissé mariner. Puis les ajouter au plat de riz avant de servir.