Tatami, un jeune chat de 2 ans, se cherche une nouvelle famille

Chaque semaine, la SPCA de Montréal accueille des animaux perdus, abandonnés ou maltraités. Une fois qu'ils ont reçu les bons soins de l'équipe vétérinaire, ils se mettent à la recherche d'une famille bienveillante, prête à leur offrir une nouvelle vie. C'est le cas de Tatami, un jeune chat, qui rêve de trouver un nouveau foyer pour la vie.

L’enjoué Tatami cherche sa famille pour la vie

Le beau Tatami fut trouvé blessé sous une véranda dans le quartier Montréal-Nord. Aujourd’hui rétabli, ce chat de 2 ans se révèle très sociable et rêve de trouver un nouveau foyer pour la vie. Véritable rayon de soleil, Tatami adore les caresses et vous surprendra par sa spontanéité : dès qu’il aperçoit quelqu’un, il accourt pour venir se frotter joyeusement contre ses jambes.

Sa sociabilité n’est pas limitée aux humains, il s’entend également à merveille avec les autres chats et même les chiens. Tatami est aussi très joueur, surtout avec ses camarades félins. C’est un chat idéal pour les familles qui possèdent déjà un compagnon à quatre pattes!

Actif et curieux, Tatami a besoin de stimulation pour rester en forme et être heureux. C’est pourquoi un foyer pouvant lui offrir une bonne dose d’activités et de jeux quotidiennement lui conviendrait parfaitement. Un arbre à chat pour grimper, des jouets interactifs pour stimuler son esprit et, bien sûr, de l’interaction humaine pour renforcer son lien avec vous.

Ce doux compagnon est prêt à commencer un nouveau chapitre de sa vie, au sein d’une famille aimante et attentionnée qui pourra lui offrir la stabilité et l’affection qu’il mérite. Venez rencontrer Tatami, et laissez-vous séduire par son charme irrésistible.

Vous pouvez rencontrer Tatami à la SPCA de Montréal. Pour obtenir l’adresse du refuge et connaître les heures d’ouverture de son service d’adoption, visitez le www.spca.com.