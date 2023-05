Ce panier d'achat qu'on s'arrache sur le Web simplifiera vos commissions

Si vous en avez assez de courir après les paniers d'épicerie lorsque vous faites vos emplettes au supermarché, ce chariot de course pourrait bien vous simplifier la tâche. On vous dit pourquoi dans cet article.

Ce panier d'achat personnel est récemment arrivé sur le marché canadien, après avoir connu une popularité sans précédent en Europe, en Australie et aux États-Unis.

Fabriqué en Allemagne, ce chariot multifonction est d'une grande utilité pour faire les courses ou pour n'importe quelle autre corvée du quotidien.

Plus besoin d'aller chercher un panier d'épicerie, de trouver une pièce de monnaie pour le déverrouiller ni de le désinfecter avant d'entrer au supermarché. Simplifiez-vous la vie et soyez entièrement autonome grâce à ce chariot tout usage.

Sortez-le de votre coffre arrière et déployez-le pour qu'il soit prêt à être utilisé en deux temps, trois mouvements. Même chose au retour, une fois le chargement vidé. Et hop dans la valise!

Une fois arrivé à la maison, on le monte à nouveau et on charge les courses pour tout entrer en même temps dans la maison.

Un chariot qui convient à plusieurs utilités

Les consommateurs l'utilisent aussi dans d'autres contextes. Par exemple, lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, magasinent des objets lourds à transporter ou transportent des bûches pour ne nommer que ceux-là. Les possibilités sont infinies à la simple pression d'un bouton.

Léger, pliable et polyvalent, il est facile à manoeuvrer et peut supporter jusqu'à 60 kg. Il possède trois configurations différentes, selon le besoin.

Courtoisie nonbiasedreviews.com

Le panier possède aussi un frein de stationnement permettant d'éviter tout déplacement accidentel.

Le transport dans les escaliers est rendu possible grâce aux roues autoportantes. Cela aidera grandement les locataires qui habitent à l'étage et qui n'en peuvent plus de faire plusieurs aller-retours avec les nombreux sacs du supermarché.

Les roues peuvent toutefois être retirées en quelques étapes et rangées dans la plate-forme de base pour gagner de l'espace.

Si on se fie aux 570 avis Amazon donnant une note globale de 4.8 étoiles sur 5, il s'agit d'un produit de qualité qui vaut vraiment la peine d'être acheté.