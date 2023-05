Steak de culotte de surlonge, mariné façon Shawarma sur naan grillé, piperade, mayonnaise tahini-citron et coriandre

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Pour plus d'informations, visitez : www.alfez.ca

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 12 minutes

Temps de repos : 7 à 8 minutes

Temps de marinade : 8 à 12 heures

INGRÉDIENTS

Culotte de surlonge de bœuf :

4 x 150g steaks dans la culotte de surlonge de bœuf

125 ml (1/2 tasse) de marinade Shawarma Al’fez

Quantité suffisante de sel et poivre

Piperade :

1 c. à soupe (15ml) d’huile d’olive

1 c. à soupe (15ml) de beurre salé

1 oignon pelé émincé

1 poivron rouge en julienne

2 poivrons jaunes en julienne

3 gousses d’ail hachées

1 tasse (250ml) de tomates broyées

1⁄2 c. à thé (2.5ml) de piment d’Espelette

1 c. à thé (5ml) de cumin moulu

2 c. à soupe (30ml) de persil haché

Garniture :

4 naans

1 c. à soupe (15ml) d’huile d’olive

Mayonnaise :

1⁄2 tasse (125ml) de mayonnaise

1⁄2 tasse (125ml) de crème sûre 14%

2 c. à soupe (30ml) de tahini

1 citron (jus et zeste)

3 c. à soupe (45ml) de coriandre fraîche ciselée

Quantité suffisante de poivre noir craqué

PRÉPARATION

Étape 1 : Placer les pièces de viande dans un sac refermable et y ajouter la marinade Al’fez Shawarma. Bien masser la viande avec la marinade et laisser reposer de 8 à 12 heures au frigo.

Étape 2 : Par la suite, préchauffer le BBQ à feu élevé en laissant une petite zone de cuisson indirecte.

Étape 3 : Dans un grand poêlon à feu élevé, faire suer l’oignon dans l’huile d’olive et le beurre pour 1 minute. Ajouter ensuite l’ail, le cumin et le piment d’Espelette puis poursuivre la cuisson de 1 à 2 minutes. Ajouter ensuite les poivrons en julienne et laisser compoter 8 à 10 minutes. Bien assaisonner de sel et poivre et du persil, puis réserver au chaud pour la suite.

Étape 4 : Assaisonner de sel et poivre les pièces de viande et les huiler légèrement pour ensuite les cuire au BBQ du côté de la cuisson directe de 1 à 2 minutes. Faire une rotation de 90 degrés et poursuivre la cuisson. Tourner les pièces et répéter la dernière étape. Finir la cuisson selon votre goût du côté de la cuisson indirecte du BBQ. Disposer ensuite la viande sur une grille et couvrir d’aluminium puis laisser reposer 7 à 8 minutes.

Étape 5 : Griller rapidement les naans sur le grill et y servir ensuite la piperade sur le dessus. Tailler les pièces de viande en tranches et les disposer sur la piperade.

Étape 6 : Pour la mayonnaise, dans un bol, combiner la crème sûre, la mayonnaise, la coriandre ciselée, le tahini, le poivre craqué et le citron. Bien assaisonner et remplir une bouteille pression avec cette dernière puis servir en zig zag sur les naans garnis.