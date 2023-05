Trois valeurs sûres à ne pas manquer!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un rare (mais ô combien savoureux) vin blanc de la vallée du Rhône

Côtes du Rhône 2022

Le Caillou

Rhône - France

Code : 14716923

Prix : 20,70 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 85 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des filets de poissons panés ou un burger de poulet.

Nous nous sommes régalés avec ce «blanc-bec» des Côtes du Rhône, la semaine dernière. Ses parfums de cire chaude, de miel, d'anis, de citronnelle et de poire bien mûre sont tout simplement irrésistibles. Sa texture gustative est grasse, ronde, enveloppante, huileuse ainsi que de fort bon volume. Une fois la bouteille ouverte, elle pourra flâner aisément une semaine dans la porte du réfrigérateur, car le produit ne s'oxyde vraiment pas rapidement. Très bon dès maintenant ou lors des 2-3 années suivant son achat.

2. Un flacon bordelais qui en offre beaucoup pour moins de 20 dollars

Blaye Côtes de Bordeaux 2020

Cuvée Prestige - Château Cailleteau Bergeron

Bordeaux - France

Code : 919373

Prix : 19,10 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.4 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des plats en sauce brune, comme une assiette hot chicken ou une réconfortante poutine maison.

Il vous sera difficile de dénicher un plus satisfaisant rouge de la réputée région de Bordeaux à moins de 20$ ! En effet, la famille Dartier livre depuis quelques années de vins tout à fait épatants et combien plaisants à facture très modeste. Le merlot domaine l'assemblage à 80 % et le tout est complété par du cabernet sauvignon ainsi que du malbec. C'est savoureux et passablement complexe comme type de produit. Aucun problème à allonger cette fiole encore 5 ou 6 ans dans votre réserve.

3. Un généreux, épicé, envoutant et détaillé cru rhodanien qui fera un hit sur les grillades BBQ !

Cairanne 2020

Cuvée Maximilien - Domaine les Grands Bois

Rhône - France

Code : 11167375

Prix : 24,10 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 910 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.6 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une bavette de bison, des brochettes de bœuf ou des côtelettes d'agneau.

Le grenache, la syrah et le mourvèdre «s'entendent» à merveille dans cette expressive et engageante cuvée du Rhône méridionale. C'est bien parfumé, le produit offre une belle «sève» avec des tanins gras et une bouche juteuse au possible. Un rouge avec l'accent du sud qui en charmera plus sur la terrasse autour du barbecue! Vous pourrez l'oublier encore 3-4 bonnes années en cave.