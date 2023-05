30 idées d'activités sans écran à faire avec les enfants

En cette journée de déconnexion où les familles sont invitées à prendre une pause des écrans durant 24 heures, voici 30 chouettes idées d'activités à faire avec les enfants sans avoir recours aux tablettes, téléphones, télévisions ou ordinateurs.

Les écrans font partie de la vie des familles d’aujourd’hui, mais il est recommandé de se prévoir des moments dits de déconnexion.

Se déconnecter régulièrement pour quelques minutes ou quelques heures, ça fait du bien. Mais pourquoi ne pas le faire pendant une journée complète afin de vraiment ralentir et de pratiquer des activités sans écran qu’on aime?

Passer seulement 24h sans écran est un défi tant pour les enfants que pour les parents! Essayez-le et vous verrez qu'en délaissant ces distractions numériques, de beaux moments de qualité en famille vont soudainemement se produire.

Ce sera peut-être aussi l’occasion de constater la place que prend la techno au quotidien pour ensuite se reconnecter plus consciemment.

TOP 30 d'activités sans écran à faire avec les enfants

1. Aller jouer dehors

Si cette activité semble avoir perdu de son lustre au fil du temps, jouer dehors est encore vraiment « fun » à faire en famille! Il suffit bien souvent de peu pour amuser les enfants à l'extérieur. Avec leur imagination débordante, ils redécouvriront la cour et transformeront le balcon en bateau de pirate ou en vaisseau spatial.

Sortez vos ballons de soccer, de football et de volleyball, votre frisbee et vos jeux d’extérieur (spikeball, pétanques, molkky, fléchettes) pour aller jouer dans la cour en famille. Vous manquez de place? Il y a sûrement une cour d’école ou au parc de quartier à proximité qui fera amplement l'affaire.

2. Cuisiner en famille

Concoctez une recette trouvée dans un livre ou un magazine, ou cuisinez un des classiques de la famille que vous connaissez par coeur pour ne pas devoir attraper l'écran le plus près. Prolongez le plaisir en mettant la table en famille ou en allant pique-niquer pour savourer le fruit de vos efforts.

3. Écouter de la musique

Une belle idée d'activité à faire en famille et qui ne nécessite pas d'écran si on le prévoit un peu à l'avance... Ouvrez la radio, sortez le bon vieux lecteur CD ou même une table tournante qui prend la poussière au sous-sol. Faites découvrir vos chansons de jeunesse préférées à vos enfants.

Écoutez ensemble les chansons préférées de tous les membres de la famille pour apprendre à connaître vos goûts musicaux. Après quoi, rien ne vous empêche de chanter, danser ou même monter une chorégraphie à présenter à l'issue de cette journée sans écran.

4. Dessiner ou bricoler

Vous souvenez-nous de la dernière fois que vous avez dessiner ou même bricolé en famille? Sortez papiers et crayons et laisser libre cours à votre imagination. Les enfants adorent ce genre d'activité! Cette activité loin des écrans stimulera la créativité des petits et des grands, en plus de vous procurer le plus grand bien, c'est certain. Inspirez-vous de nos meilleures idées de bricolage faciles à faire avec les enfants.

5. Jardiner en famille

Si vous avez le pouce vert (ou non), initiez les enfants au jardinage. Que ce soit en plantant des semis ou en allant dans un centre jardin pour se choisir un plant de légume qui se cultive en pot, n'importe quel enfant aimera jouer dans la terre. Cette activité loin de la techologie lui fera comprendre comment poussent les légumes et végétaux.

En hiver, profitez-en pour rempoter vos plantes d'intérieur et constatez le bien que cela leur fait au fil des semaines. C'est prouvé que le jardinage a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Pourquoi s'en priver?

Shutterstock

6. Jouer à des jeux de société

Les écrans ont souvent la cote lors des journées de pluie durant lesquelles les enfants cherchent quoi faire de leur peau. Transformez ces journées plus maussades en festival des jeux de société. Sortez vos jeux de société préférés et amusez-vous des heures durant! Si vous avez envie de nouveauté, il est possible d'en louer dans certaines bibliothèques municipales ou encore d'en échanger avec les amis ou les voisins.

7. Faire un casse-tête

Décrochez du train-train quotidien en faisant un casse-tête en famille. Cette activité peut se faire en solo ou à 2, 3 voire 4 personnes. Le simple fait de se mettre à table et de réussir à faire un casse-tête favorise la concentration, travaille l'esprit cognitif et travaille le sens de l'observation. Sans compter que cette activité familiale aiguise la patience plus le nombre de morceaux est grand!

8. Relaxer

Dans nos vies effrenées, il est rare qu'on prend le temps de relaxer. Profitez de vos moments de déconnexion en famille pour réaliser des exercices de relaxations et vous reposer. Comment? En faisant du yoga en famille, par exemple, ou encore en montrant quelques exercices de respiration aux enfants. Après tout, tout le monde mérite une petite pause zen pour mieux repartir.

9. Lire des livres

En délaissant les tablettes, téléphones et jeux vidéos, la lecture devient une activité tellement plaisante. En plus de stimuler le cerveau et d'améliorer l'attention et la concentration, lire un livre permet de s'évader et de diminuer le stress. Pour rendre l'activité encore plus agréable, allez visiter la bibliothèque de votre quartier pour découvrir une foule de livres qui répondront à l'intérêt des enfants. Pour les petits qui ne savent pas lire, devenez lecteur·rice du jour et donnez-vous en spectacle pour une heure de conte mémorable.

10. Aller dans une joujouthèque

Les enfants se lassent souvent très vite des jouets qu'ils possèdent à la maison, et ce, même s'ils en ont une collection astronomique. Si vous avez une joujouthèque dans votre municipalité, c'est une belle façon d'avoir accès à de « nouveaux » jouets (à très peu de coût) durant quelques jours. Les enfants profiteront de la nouveauté (bien plus que des écrans) comme ils savent qu'ils devront les retourner quelques jours plus tard.

Courtoisie Maison des familles Rimouski-Neigette

11. Faire un rallye photo

Remplacez les écrans par une activité qui réunit amusement, créativité et sens de l'orientation. Un rallye photo est une sorte de jeu de piste où on remplace les énigmes par des photos. Ainsi, l'enfant doit trouver les lieux ou des objets représentés sur les photos que vous lui donnerez. Ce jeu est une belle façon de sensibiliser l’enfant à l’environnement qui l’entoure, en lui apprenant à se repérer dans l’espace.

12. Réaménager une pièce familiale

Faites entrer le changement dans la maison durant ce temps sans écran. Revoyez la configuration de la salle de jeu ou de la chambre à coucher de l'enfant en déplaçant les meubles de place. N'hésitez pas à impliquer les enfants et les ados dans un tel projet afin d'avoir leur avis. Ceux-ci aimeront sentir qu'ils sont impliqués dans l'activité. Il s'agit d'une façon toute simple et économique de changer le mal de place!

13. Regarder des albums photos

Ouvrez les albums de famille pour du plaisir assuré! Les enfants aiment toujours se voir lorsqu'ils étaient encore bébé. Feuilletez ces souvenirs en famille et racontez-leur le contexte entourant ces images. Par exemple, l'endroit où avait été prise la photo, la raison d'une prise de vue ou une anecdote associée à un sourire en particulier.

Si vous voulez les faire rire, ressortez vos propres albums photos d'enfant ou de jeune adulte. Pour rendre le tout encore plus ludique, transformez cette activité loin des écrans en quiz. Mettez-les au défi de deviner qui sont les personnes sur les photos. Le temps fait son oeuvre, comme on dit!

14. Écrire une carte de voeux ou une lettre

Si votre enfant aime faire plaisir, proposez-lui de créer une carte de voeux ou encore de composer une belle lettre, puis de la poster. Faites revivre cette tradition qui tend à disparaître, mais qui est encore autant appréciée. Il n'y a pas qu'au Père Noël à qui on peut envoyer des lettres, après tout!

15. Faire un tour de vélo

La bicyclette est une activité familiale assez facile à faire au Québec. Une sortie en famille sur les pistes cyclables est toujours des plus agréable. Selon son âge, l'enfant pourra soit pédaler ou vous suivre dans un chariot derrière votre propre vélo. Dans tous les cas, voilà une belle façon de délaisser les écrans.

Shutterstock

16. Se costumer et faire une parade de mode

Qui a dit qu'il fallait attendre l'Halloween pour enfiler nos plus beaux costumes? Fouillez dans vos garde-robes et créez des looks complètement éclatés, et ce, en toute saison. Défilez ensuite sur la passerelle et donnez une note pour les agencements les plus réussis!

Le simple fait de revêtir un habit de neige en pleine canicule ou d'enfiler un maillot de bain et des sandales flip-flops un jour de tempête amuse habituellement beaucoup les enfants.

17. Aller prendre une marche

Découvrez les coins cachés de votre quartier en vous y aventurant en famille. Il s'agit d'une belle façon d'être actif sans nécessiter un très grand effort physique. Passer du temps à l'extérieur vous fera un bien fou, c'est promis.

18. Planifier une sortir en plein air

Pour les familles plus sportives, planifiez une randonnée en plein air ou l'ascension d'une montagne près de la maison. Si la météo le permet, pourquoi ne pas prévoir un pique-nique pour célébrer au sommet?

19. Créer une séance de coiffure et de maquillage

Recréez l'esprit d'un centre de beauté dans le confort de la maison. Imaginez que vous devez assister à un grand gala et que vous devez être coiffés et maquillés en vue de cet événement mondain. Demandez aux enfants de s'occuper de votre mise en beauté, puis faites de même en retour. Rires et larmes garantis!

Si vos enfants ne sont pas assez délicats, optez plutôt pour un maquillage avec des pastels à la cire aquarellables. Ils voudront illico se transformer en papillon, tigre, chat et dinosaure!

Shutterstock

20. Admirer le lever du soleil

Pour rendre une journée sans écran excitante aux yeux des enfants, proposez-leur des activités qui sortent de l'ordinaire. Se lever à l'aurore et sortir dans un nouvel endroit pour assister au lever du soleil en serait un bon exemple. Idéalement, le contrat devrait stipuler qu'une sieste obligatoire pour toute la famille suivra en journée.

21. Faire de la peinture

Il suffit d'une toile blanche, quelques pinceaux et un peu de peinture pour occuper toute la famille sans jamais s'ennuyer des écrans. Peu importe leur âge, les jeunes adorent laisser aller leur imagination et mélanger beaucoup trop de couleurs en même temps.

22. Planifier une journée thématique couleur

Choisissez une couleur et prévoyez que tout tourne autour de celle-ci durant votre journée ou votre week-end de déconnexion. Laissez choisir la couleur aux enfants afin qu'ils aiment encore plus l'activité qui les tient loin de la tablette et de l'ordinateur. Si le rouge est à l'honneur, toute la famille s'habillera en cette couleur. Les repas contiendront des aliments rouge et les jeux choisis comporteront aussi une teinte rougeâtre. L'air de rien, la gestion de cette thématique occupera les neurones de la petite famille et c'est exactement ce qu'on veut.

23. Apprendre un tour de magie

Si vous avez un jeu de magie à la maison ou avez accès à un livre sur la magie à la bibliothèque, cette activité est parfaite pour vous. Demandez simplement à l'enfant de choisir un tour qu'il pourra ensuite apprendre, puis pratiquer à quelques reprises pour une parfaite maîtrise. Une fois le tour bien appris et digne de David Copperfield, vous pourrez planifier avec lui les dates pour sa tournée mondiale (ou familiale, c'est selon)!

24. Donner une seconde vie à des objets inutilisés

Vous avez la fibre environnementale et artistique? Vous pourriez occuper une partie de la journée en retapant un meuble ou d’anciens pots à plantes ou à fleurs, ou en peinturant de vieux cadres. L'idée est de donner une seconde vie à des objets dont on ne se sert plus et qui traînent dans la cour ou la maison. Les enfants pourraient même vous suggérer des idées auxquelles vous n'auriez vous-même jamais pensées!

25. Partir à la chasse aux insectes

Peu importe où vous êtes, il y a forcément des insectes qui vous entourent. Parcourez votre quartier ou simplement votre jardin et voyez combien d'insectes différents les enfants peuvent repérer. Observez-les dans des bocaux et voyez comment ils se comportent vus de près.

Shutterstock

26. Faire du coloriage

Il suffit de crayons à colorier et de quelques feuilles pour mettre les enfants au coloriage. Les cahiers de coloriage plaisent souvent beaucoup et peuvent les occuper pendant plusieurs heures. Voilà une belle façon de stimuler sa créativité.

27. Construire une cabane à l'intérieur

Si ce jeu fut un grand succès à une certaine époque, c'est signe qu'il devrait encore fonctionner de nos jours. Demandez aux enfants de rapatrier tous les oreillers et couvertures de la maisonnée pour construire une cabane dans le salon. Ils auront l'impression d'avoir leur propre campement, une sorte de bulle où ils voudront rester pour créer tous les coups possibles.

28. Réaliser un bac sensoriel

Les bacs sensoriels figurent au palmarès des meilleures activités sans écran à faire avec les enfants. Ces derniers vont s'amuser à découvrir, toucher et sentir tous les objets qui s'y trouvent. Ce peut être du riz, des grainds de café, des noix, etc. Inspirée de la pédagogie Montessori, cette activité est un excellent moyen de développer la curiosité, la motricité fine et l'imaginaire d'un enfant de moins de 6 ans.

29. Apprendre à faire des bracelets

Ramenez les activités manuelles, quelles qu’elles soient, pendant vos pauses d'écrans. Celles-ci sont destinées autant aux filles qu’aux garçons. Proposez-leur de fabriquer des bijoux, soit des bracelets ou des colliers. Pour cette activité, il suffit d’acheter du fil de nylon, des perles ainsi que du fil à broder. Creusez vos méninges pour tenter de vous rappeler les méthodes de fabrication de votre époque. Sinon, louez simplement un livre regroupant les techniques de base à la bibliothèque. Le danger qui vous guette : se ruer sur YouTube pour se souvenir comment faire ces fameux bracelets.

30. Faire des expériences scientifiques

Sortez à l'avance quelques-unes de nos expériences scientifiques amusantes faciles à réaliser à la maison. Le jour venu, dites aux enfants d'enfiler leur sarrau ou leur couvre-tout pour leur plus grand bonheur. Les expériences scientifiques sont un moyen ludique de s'initier à la science et d'apprendre.

Courtoisie Allôprof

En famille, vous devriez trouver quelques idées suffisamment plaisantes pour vous motiver à délaisser les écrans de temps en temps et créer de beaux moments.

Il revient à chaque famille d’identifier les activités qui lui conviennent selon sa réalité.

N’oubliez pas que c’est aussi l’occasion de ralentir et de passer du bon temps en famille, tout simplement.