Des bières originales et colorées qui plairont à tous

Sylvain Bouchard propose des bières amusantes et rafraîchissantes parfaites pour les courts étés de notre belle province. De quoi faire changer d’idée les plus récalcitrants à l’idée de pouvoir aimer une bière!

À voir aussi : la céréale de la bière

1- Señorita pepino, Microbrasserie La Pécheresse, La Tuque

4.5 % alc. /vol.

Prix : 6,09 $ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Les bières dites sures ou «sour» connaissent une certaine popularité depuis quelques années. Outre leur saveur de base des plus acidulées, elles ont également la particularité de n’avoir que très peu, voire, aucune amertume. Un des styles de bières surettes le plus populaire est originaire d’Allemagne : la Berliner weiss. Chez nous, cette bière est souvent additionnée d’un fruit adoucissant l’acidité, donnant plus de complexité et nous éloignant du goût d’une bière plus classique. La brasserie La Pécheresse de La Tuque, présente un bel exemple de créativité avec leur nouvelle berliner weiss au concombre, à l’hibiscus et à la menthe, pensée et créée tel un cocktail estival.

Bière de couleur orangée grâce à la présence de l’hibiscus qui se présente sans collet de mousse. Le concombre domine outrageusement le nez de cette bière, alors qu’un léger parfum de menthe nous salue timidement derrière la cucurbitacée. La saveur, doucement acide, nous rappelle une limonade fraîche exempte d’amertume, alors que le concombre fait encore office de meneur de troupes quant au goût dominant. La fleur d’hibiscus et la menthe se font discrètes tout en amenant une belle profondeur à la bière. Bière des plus rafraîchissantes nous rappelant la chaleur, le soleil et la fiesta du Mexique!

2- Slush framboise bleu, Microbrasserie St-Bock, Montréal

6.5 % alc. /vol.

Prix : 6.09 $ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Des bières desserts ont fait leur apparition il y a quelques années tout comme des bières appelées «smoothie». Ces deux types ont en commun des sucres résiduels abondants provenant de biscuits, de gâteaux ou de friandises pour l’un ou de purée de fruits pour l’autre. La microbrasserie St-Bock de Montréal propose maintenant une nouvelle variante de ces bières aux saveurs nous éloignant de l’amertume en brassant des bières inspirées de douceurs d’enfance, telle bonbons et boissons gazeuses renommées, friandises de foire ou sucettes glacées.

La couleur est déroutante tellement elle est semblable à la fameuse Slush Puppy bleue. Une fine mousse couvre la bière. Le nez de bonbon à la framboise est lui aussi fort réussi et complété par des effluves de crème glacée à la vanille. La saveur est en lien avec le nez, la framboise bleue se faisant à la fois surette et sucrée. Cette bière peut facilement donner des frissons. Faites attention au fameux «brain freeze».

3-Sorbière Pina colada, MicrobrasserieBoquébière, Sherbrooke

4 % alc./vol.

Servir glacé

Prix : 5.29 $ / 473 ml

Voici une belle innovation toute sherbrookoise ayant nécessité plus de 6 mois de recherches et développement, alliant un sorbet artisanal et une bière de microbrasserie : le Sorbière. Un produit glacé à saveur de pina colada, se dégustant à la cuillère et brassé par la brasserie Boquébière, combinant leur milkshake IPA à du lactose, de la purée d’ananas et de la noix de coco. Innovation dites-vous ?