Entrevue

Michel Charrette et François Chénier présentent «Visite libre 2.0»

Nous avons le plaisir de recevoir un vieux couple pour qui la flamme brûle plus que jamais : Michel Charette et François Chénier. Cet été, au Théâtre des Hirondelles, ils nous offrent la pièce « Visite libre 2.0 », une relecture de leur toute première création « Visite libre », écrite en 2008. On parle de ça et de leurs autres projets.