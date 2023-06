4 trucs pour vous aider à mieux composter à la maison

Saviez-vous que les citoyens et citoyennes de plus de 730 municipalités au Québec possèdent un bac brun ?

Si vous avez la possibilité de participer à la collecte des matières organiques à la maison, vous savez certainement que ce petit geste du quotidien peut avoir un grand impact sur la quantité de déchets que vous produisez, mais aussi sur l’environnement.

En adoptant quelques réflexes simples (mais efficaces !), recommandés par

RECYC-QUÉBEC, vous pourriez rendre cette nouvelle habitude encore plus facile.

Voici 4 façons de mieux participer au compostage à la

maison :

1. Mettez en place une routine pratique

Pour faire du compost un automatisme, intégrez-le à votre routine en utilisant dans votre cuisine un « bac de comptoir » souvent fourni par votre municipalité. Ainsi, vous pourrez y déposer directement vos résidus alimentaires, comme les pelures d’oignons ou les coquilles d’œufs, au fil de la préparation de votre recette.

Vous n’avez pas de petit bac ou vous manquez simplement d’espace ? Vous pouvez toujours mettre un petit bol sur votre comptoir. Vous pourrez ensuite transvider son contenu dans votre grand bac brun à l’extérieur une fois votre popote terminée.

D’ailleurs, pensez à réduire la taille de votre poubelle intérieure en la transformant, par exemple, en bac de récupération. Puisque vous mettez maintenant les résidus alimentaires dans le bac brun, votre poubelle n’aura plus à être aussi volumineuse; la quantité de déchets produite sera alors diminuée.

2. Connaissez ce qui va dans le bac brun

Vous avez encore un peu de difficulté à déterminer quoi mettre dans votre bac brun ? Suivez ces trois règles simples :

1. Ça se mange (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)

2. C’est en papier ou en carton (souillé, non ciré ou plastifié - les cartons de lait, par exemple, ne se compostent pas)

3. C’est un résidu de jardin (sauf les branches)

Vous pouvez aussi consulter l’application Ça va où ? pour savoir si certaines matières sont acceptées dans votre bac brun. Rapide et pratique !

3. Renseignez-vous sur les matières acceptées par votre municipalité

Getty Images/iStockphoto

Comme le type d’installation de traitement peut différer d’une région à l’autre, les matières organiques acceptées dans le bac pourraient également être différentes. Aussi, la vôtre pourrait avoir certaines directives à suivre concernant les modalités de collecte de votre bac brun, dont l’utilisation de sacs de plastique compostables ou non. Chose certaine, les sacs de papier sont toujours acceptés.

Également, en plus des résidus alimentaires habituellement acceptés, plusieurs municipalités offrent une collecte spéciale de résidus verts au printemps et à l’automne (feuilles mortes, résidus de jardins, etc.). Informez-vous pour savoir si c’est le cas chez vous !

4. Facilitez le nettoyage

Si vous souhaitez faciliter le nettoyage de votre bac de comptoir et de votre bac brun, réutilisez un sac en papier ou un bout de carton de boîte à pizza souillée. Bon à savoir: même s’il est préférable d’éviter leur utilisation, certains programmes municipaux acceptent les sacs de plastique compostables certifiés. Sachez que les sacs étiquetés comme étant oxo-biodégradables ou dits dégradables, ne sont pas compostables.

De plus, évitez de déposer trop de liquides dans vos bacs. Ultimement, n’attendez-pas qu’il soit plein pour mettre votre bac brun à la rue le jour de la collecte. Vous pouvez également congeler vos matières avant de les mettre dans le bac brun le jour de la collecte. Ainsi, vous éviterez les mauvaises odeurs !

Composter, c’est facile quand on sait comment s’y prendre ! Consultez le site Web de RECYC-QUÉBEC pour trouver encore plus de trucs et de conseils pour faciliter votre participation à la collecte.