Fête des Pères : 8 idées-cadeaux d'entreprises locales pour célébrer papa

En cette journée de la fête des Pères, pourquoi ne pas témoigner tout votre amour à votre papa en lui offrant un présent qui lui ressemble vraiment ?

Nul besoin d’aller bien loin pour magasiner ! En quelques clics seulement, dénichez de belles trouvailles d’ici par l'entremise de la plateforme en ligne Le Panier Bleu. Ce site transactionnel vous donne accès à l’inventaire de 350 marchands québécois, proposant plus de 125 000 produits de qualité.

Que votre papa soit un passionné de pêche, de sports ou de cuisine, vous trouverez sur Le Panier Bleu une foule d’idées-cadeaux personnalisées. En prime : vous contribuerez aussi à faire rouler l’économie locale !

Voici 8 produits d’entreprises locales pour faire plaisir à papa :

Votre papa a le bec sucré ? Voici de quoi le combler ! Cet ensemble cadeau contient 6 brownies moelleux, une bombe pralinée à chocolat chaud, une fondue de chocolat au lait, une tablette de chocolat lait grand cru du Ghana, un pot de caramel à la fleur de sel, et une grande tablette à casser de chocolat au lait. Miam !

Offrez à papa la chance de plonger dans le paysage sonore d’un film, ou dans l’atmosphère envoûtante de son émission de télévision préférée sans déranger les autres autour. Ce casque sans fil est facile à utiliser et simple à recharger, en plus d’être des plus confortables.

Ce mélange est parfait pour les journées chaudes ou pour les cocktails à base de café. Et contrairement au café chaud que l’on refroidit avec de la glace, l'infusion à froid (coldbrew) ne dégage aucune amertume. Papa l’adorera avec un peu de crème et quelques glaçons.

Meilleur vendeur de la marque depuis 2016, ce paddleboard gonflable est idéal pour tous les plans d'eau, autant calme qu’agité. En plus de la planche, l'équipement inclut la pagaie, la pompe manuelle, le sac, un étui étanche pour cellulaire, une laisse de cheville et 3 ailerons en plastique solide. Le poids limite est de 275 livres.

Avec ce trio d’assaisonnements pour les légumes, les viandes et les poissons, votre père pourra s’amuser en cuisine. À noter que les mélanges ne contiennent pas de sel ni de sucres ajoutés, et qu'ils sont composés d’une majorité d’ingrédients locaux.

Avec ses 50 minutes d’autonomie, cette balayeuse portative sans fil permet de nettoyer aisément la maison, la voiture ou le garage. Et son manche flexible permet d’atteindre facilement les endroits difficiles d’accès, comme le dessous des meubles.

Voici une jolie sélection de petites douceurs provenant de producteurs locaux qui s’illustrent au Marché Jean-Talon, à Montréal. Le panier inclut : bonbons d’érable, tartinade au caramel, canneberges au chocolat, maïs soufflé à l’érable, beurre d’érable, confiture de fruits, moutarde et confit d'oignon.

Offrant 8 généreuses portions chacune, les soupes en sac de cette ferme de l’Assomption auront de quoi satisfaire votre père ! Le coffret contient les soupes suivantes : Mimi, Hiver, Ferme, Thai, Tonkinoise, Sans gluten/Végétalienne et Fumée.

Découvrez d’autres idées-cadeaux d’entreprises locales sur lepanierbleu.ca et rappelez-vous que chaque achat sur la plateforme a un impact concret sur l’économie d’ici. De plus, vous pouvez sélectionner la cueillette en magasin pour économiser et favoriser l’achat de proximité !