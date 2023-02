C’est la 10e édition du Défi 28 jours sans alcool et ça commence dès aujourd'hui avec Jean-Michel Anctil

Entrevue

28 jours sans alcool avec Jean-Michel Anctil

Prendre une pause d’alcool, c’est le défi qu’essaieront de relever des milliers de personnes dans le cadre du Défi 28 jours sans alcool au profit de la Fondation Jean Lapointe et c'est le défi que relève pour une 2 année consécutive l’humoriste, comédien, animateur et porte-parole Jean-Michel Anctil.

Véritable tradition pour plusieurs Québécois et Québécoises âgés de 18 ans et plus, le Défi 28 jours sans alcool est un mouvement social qui résonne à travers le Québec. En février, prendre une pause de consommation permet de réfléchir, d’ouvrir la discussion sans tabou et, ultimement, d’amasser des fonds dans le but de soutenir le déploiement de programmes de prévention auprès de milliers de jeunes de la province afin de les sensibiliser et de les informer face aux problèmes liés à la consommation d’alcool et autres substances.

Pour plus d’informations, visitez: defi28jours.com

La suite de l'entrevue: