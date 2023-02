JuridiQC lance un nouvel outil en ligne gratuit pour accompagner les Québécoises et Québécois dans leur divorce à l’amiable

C'EST BON À SAVOIR - JuridiQC est un service gouvernemental en ligne qui informe et accompagne les Québécoises et Québécois faisant face à des problèmes juridiques comme le divorce, la séparation ou la perte d’autonomie chez les aînés. JuridiQC vient de lancer un nouvel outil en ligne gratuit pour accompagner les couples mariés qui n’ont pas d’enfants nés de leur union et qui ont décidé de divorcer à l’amiable: l’outil d’aide au divorce conjoint. Un seul questionnaire, facile à comprendre et l’outil génère 4 documents nécessaires pour déposer une demande conjointe en divorce au tribunal.

Pour plus d’informations, visitez: Québec.ca/divorce-conjoint