La Mesure d’assistance aide à faciliter la vie des Québécois

C'EST BON À SAVOIR - La mesure d’assistance, un nouvel outil pour faciliter l’aide des proches

Depuis le 1er novembre, le Curateur public du Québec offre la mesure d’assistance, une toute nouvelle mesure susceptible de faciliter la vie des Québécois, notamment ceux en situation de proche aidance, qu’ils soient la personne aidée ou le proche aidant.

La mesure d’assistance permet à une personne qui vit une difficulté, quelle qu’en soit la nature, de se faire officiellement reconnaître un ou deux proches de confiance comme assistants. Une fois reconnus et inscrits au registre public des assistants, les assistants peuvent agir comme intermédiaires de la personne assistée auprès de professionnels, de ministères, d’organismes, d’entreprises et d’une foule de fournisseurs de services. Ils peuvent obtenir et transmettre de l’information au nom de leur proche et ainsi faciliter ses démarches.

Pour plus d’informations: Québec.ca/nouvelle-mesure-assistance