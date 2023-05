L’ADORABLE CHUBBY AIMERAIT SORTIR DU REFUGE AU PLUS VITE

Chaque semaine, la SPCA de Montréal accueille des animaux perdus, abandonnés ou maltraités. Une fois qu'ils ont reçu les bons soins de l'équipe vétérinaire, ils se mettent à la recherche d'une famille bienveillante, prête à leur offrir une nouvelle vie. C'est le cas de Chubby, un adorable chien de 3 ans, qui souhaite ardement quitter le refuge pour intégrer une famille aimante.

Malgré les efforts, l’amour et la créativité de l’équipe du bien-être animal de la SPCA de Montréal pour adoucir le séjour de Chubby, ce beau toutou ne supporte pas le contexte du refuge qui génère, chez lui, de vives émotions et beaucoup de stress.

Ce gentil chien affectueux, âgé de 3 ans, a connu un début de vie difficile. Sa gardienne, sans domicile fixe, a dû se résoudre à le confier à la SPCA de Montréal en février dernier lorsqu’elle a constaté qu’il était complexe pour elle de répondre aux besoins de son ami. Or, après une première adoption, Chubby est revenu au refuge pour un deuxième séjour qui, malheureusement, s’étire...

La SPCA de Montréal fait appel à votre compassion pour offrir si possible un foyer pour la vie à ce beau garçon, sinon un foyer temporaire qui lui donnera une pause de la vie de refuge et pourra évaluer son tempérament à l’extérieur de ce contexte, qui ne lui convient pas.

D’un naturel paisible, Chubby aime les environnements calmes, peu fréquentés et peu bruyants. Idéalement, ses nouveaux gardien.ne.s résideront loin du tumulte du centre-ville et n’auront ni enfants ni animaux.

Chubby adore se prélasser et faire la sieste dès qu’un bout de divan est mis à sa disposition. Mais ne vous méprenez pas : il apprécie aussi les activités enrichissantes! Faire de longues marches tout en reniflant les moindres recoins qui se présentent lui permet de gagner en confiance et de satisfaire sa curiosité. Vous fondrez sous son regard doux et rieur et obtiendrez toute son attention si vous lui proposez une gâterie.

Si vous êtes sensible à la situation urgente de Chubby et que vous souhaitez le prendre en famille d’accueil temporaire écrivez à pfa_fp@spcamontreal.com en inscrivant CHUBBY dans l’objet du courriel.

Ou encore, si vous êtes prêts à lui offrir un foyer permanent douillet et rassurant, n’attendez plus et venez lui rendre visite à la SPCA de Montréal pendant les heures d’ouvertures du service des adoptions! Plus de détails au www.spca.com.