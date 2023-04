Le vote est terminé et le grand gagnant Kraft Hockeyville 2023 a été sélectionné!

SPORT - Le concours Kraft Hockeyville 2023 est terminé et c'est l'Arena West Lorne en Ontario qui remporte le grand prix de 250 000$ pour les améliorations de son aréna local ainsi qu'une chance d'organiser un match présaison de la LNH®. Également, les trois autres finalistes de Maple Ridge en Colombie-Britannique, Saint-Anselme au Québec et Ste. Anne dans le Manitoba ne partent pas les mains vides et recevront chacun 25 000$ pour la modernisation de leur aréna local et 10 000$ en équipement de hockey pour aider nos jeunes à rester sur la glace!