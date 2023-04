Pour commencer le mois d'Avril, essayez cette belle recette de salade de brocoli et tofu fumé

SALADE DE BROCOLI ET TOFU FUMÉ

Portions : 4 – Préparation et marinade : 25 minutes – Cuisson : environ 25 minutes

Ingrédients

500 ml (2 tasses) tofu fumé, en cubes

15 ml (1 c. à table) moutarde

1 lime, le jus

15 ml (1 c. à table) sucre

1 brocoli, en sommités

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

250 ml (1 tasse) graines de couscous

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique blanc

60 ml (4 c. à table) tahini (crème de sésame)

250 ml (1 tasse) raisins secs

250 ml (1 tasse) amandes, grillées et concassées

1 botte de micro-pousses de brocoli

1/2 botte de pousses de radis

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Étape 2

Dans un bol, mélanger la moutarde, le jus de lime, le sucre, les cubes de tofu et laisser mariner, 15 minutes.

Étape 3

Dans une poêle chaude, faire sauter les cubes de tofu dans un peu de gras, 5 minutes, tout en remuant.

Étape 4

Retirer du feu et réserver.

Étape 5

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, répartir le brocoli, ajouter 30 ml (2 c. à table) d’huile d’olive, un peu de sel et de poivre et laisser cuire au four, 20 minutes, le temps d’obtenir une légère coloration.

Étape 6

Laisser refroidir.

Étape 7

Entre temps, dans un bol contenant la graine de couscous, ajouter 250 ml (1 tasse) d’eau bouillante, un peu de sel, couvrir et laisser reposer, 5 minutes.

Étape 8

À l’aide d’une fourchette, égrainer le couscous.

Étape 9

Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre balsamique, le tahini, du sel et du poivre.

Étape 10

Ajouter ensuite le sommités de brocoli, les raisins, les amandes, le tofu, le couscous, les micro-pousses de brocoli, les pousses de radis et mélanger. Vérifier l’assaisonnement.

