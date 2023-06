Lorsqu'on s'investit dans la construction d'une maison neuve ou dans la réfection d'une pièce de la maison, une décision n'attend pas l'autre. Parmi les décisions à prendre : le choix du comptoir de la cuisine et de la salle de bain. Comment convaincre votre douce moitié de choisir un comptoir en céramique plutôt qu'un autre ?

La popularité des comptoirs en céramique ne dérougit pas. De nombreux ménages penchent pour ce type de matériau pour recouvrir la surface de la cuisine ou de la salle de bain. Ce type de revêtement s'est imposé comme une évidence pour les raisons suivantes.

5 raisons de choisir un comptoir en céramique :

1. Vous aurez l'embarras du choix.

Parce qu'ils sont très populaires, les comptoirs en céramique sont offerts dans un large éventail de couleurs, de texture, de formes et de tailles. Les fabricants en sont venus à développer autant de variétés qu'il y a de maisons sur le marché. De même, il est possible de personnaliser sa céramique, selon les besoins et préférences. Ce serait donc surprenant de se retrouver avec le même comptoir de cuisine que la voisine!

2. Vous n'avez pas besoin de l'entretenir.

La céramique est facile à entretenir puisqu'elle possède une surface lisse et non poreuse. Nul besoin de produits spéciaux pour laver le comptoir : un simple coup de chiffon, avec de l'eau et du savon doux ne suffit à redonner un coup d'éclat à la cuisine. Aussi, la céramique est reconnue pour être résistante aux différents produits chimiques couramment utilisés dans la cuisine, tels que les détergents, les acides alimentaires et les huiles.

3. Vous pouvez le remplacer en un tour de main.

Petit bémol, il peut arriver que les comptoirs de céramique se fissurent ou se cassent accidentellement. Légère et facile à transporter, la céramique est un matériau qui peut être facilement remplacé, avec des outils de base, par presque n'importe qui, que soit en partie ou en totalité. Si une partie du comptoir se brise, il est possible de remplacer seulement le carreau endommagé.

4. Vous obtiendrez un bon prix.

En raison de sa grande disponibilité sur le marché, la céramique peut être achetée à bon prix. Les comptoirs en céramique sont donc beaucoup moins dispendieux que les comptoirs en pierres naturelles, comme le granit et le quartz. Toutefois, il faut prévoir d'éventuels bris sur le montant initial puisque la céramique peut se montrer fragile.

5. Vous serez surpris par sa grande résistance.

Puisque cette surface est résistante, elle ne va pas se déformer, se décolorer ou se détériorer. Elle est reconnue pour résister aux égratignures, aux taches et à la chaleur. De même, la céramique possède une résistance naturelle à l'eau et à l'humidité. Elle conserve sa structure et son apparence initiales, même dans des environnements humides. C'est le type de revêtement de comptoir qu'il faut avoir lorsqu'on a des apprentis cuisiniers à la maison!