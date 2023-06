Bed and Breakfast : 5 gîtes du Québec où dormir cet été pour des vacances « slow living »

Les gîtes, ou « Bed and Breakfast », font indéniablement partie des hébergements les plus chaleureux où séjourner durant vos vacances estivales.

D’ailleurs, dans ces espaces rustiques et confortables, il est facile de passer en mode « slow living », c’est-à-dire de vivre plus lentement pour profiter de chaque instant. Ça vous parle ?

Voici 5 charmants gîtes du Québec où vous arrêter durant vos vacances cet été :

Crédit : Marc-Antoine Charlebois

C’est dans les Cantons-de-l’Est, à Waterloo, que ce gîte original et moderne propose aux visiteurs une expérience conviviale dans une maison ancestrale. Les chambres y sont décorées avec goût, et une nuitée vous donne accès à tous les espaces communs (cuisine, terrasse, salon, etc.).

Deux artistes de la région s’occupent de l’espace, c’est pourquoi on y retrouve plusieurs œuvres d’art d’ici ainsi que des meubles vintage retapés que vous pouvez acheter, si le cœur vous en dit.

4805, rue Foster, Waterloo (QC), J0E 2N0

2. Gîte de la Ferme Au Pied Levé — Magog

Quoi de plus enchanteur que de dormir à la ferme ? Sur le terrain de cette une ferme, où on élève plusieurs animaux (bœuf Highland, chèvre Boer, dinde sauvage), on retrouve également un gîte élégant et lumineux de quatre chambres.

On y sert un souper champêtre de six services, qui met en vedette des produits locaux et un petit-déjeuner gourmet, préparé avec les œufs frais de la ferme. Les familles y sont les bienvenues !

1107, chemin Fitch Bay, Magog (QC), J1X 3W2

Crédit : Le Widor Bed & Breakfast

Vous passez dans la capitale nationale ? Arrêtez-vous dans cette sublime maison de la Grande Allée, située juste en face des plaines d’Abraham et de tous les attraits de Québec.

On y propose trois chambres douillettes et somptueuses ainsi qu’un petit déjeuner copieux. Son petit plus? L’endroit est écoresponsable: on y retrouve même une borne de recharge automobile pour faire le plein avant de partir explorer les environs le lendemain matin !

10, Grande Allée Ouest, Québec (QC), G1R 2G6

Cette maison ancestrale, qui prend place sur la pittoresque Île d’Orléans, offre cinq chambres dotées d'une salle de bain privée. Chacune d’entre elles permet un accès aux espaces communs et comprend un petit déjeuner préparé avec des ingrédients locaux.

Le Triangle d’été est aussi un lieu de résidence d’artistes et un studio de yoga, ce qui est parfait pour ceux qui ont envie d’être dépaysés !

7143, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans (QC), G0A 3Z0

5. Gîte du Haut des Arbres — Chicoutimi

C’est perché dans la montagne, à quelques minutes de route de Chicoutimi, que l’on retrouve ce formidable gîte de neuf chambres. La vue sur le bord de l’eau est charmante et elle vous permettra d’admirer les magnifiques couchers de soleil. Une piscine en terrasse est aussi disponible pour vous rafraîchir les soirs d’été.

C’est l’hébergement tout indiqué pour les cyclistes, comme vous pouvez y louer des vélos. Ainsi, pas besoin de traîner les vôtres.

744, rue du Ruisseau-Lachance, Saguenay (QC), G7H 5A7

