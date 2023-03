Sensibiliser nos jeunes au respect du protocole des commotions cérébrales

C’EST BON À SAVOIR – Peut-être avez-vous souffert plus jeune d’une commotion cérébrale sans le savoir. Depuis, la médecine a beaucoup évolué et les recherches aussi. On connait maintenant les risques des commotions cérébrales et on en sait davantage sur le protocole à respecter en cas de choc ou de symptômes laissant présager une commotion cérébrale.

La commotion cérébrale est une blessure invisible qui nécessite un temps de guérison, au même titre qu’une foulure ou une fracture. C’est pourquoi il est important d’évaluer ses symptômes et de respecter une période de 48 h de repos en cas de nausée, d’étourdissement, d’émotivité inhabituelle ou de maux de tête, notamment. Ce temps de repos, suivi d’une reprise graduelle des activités, peuvent faire une énorme différence dans le temps de guérison et sur la diminution des risques de séquelles à long terme.

N’hésitez pas à sensibiliser votre jeune pour qu’il vous informe de tout choc pouvant le laisser croire à une commotion.

Pour plus d’informations sur le protocole à suivre en cas de commotion cérébrale, visitez : Québec.ca/commotion