Voici comment facilement réduire sa facture d'épicerie

Le prix des aliments ne cesse d'augmenter et cette hausse est loin d'être terminée si on se fie aux experts. Il existe toutefois des façons toutes simples d'économiser gros sur la facture d'épicerie. Notre collaboratrice, Miss Économe, vous dit comment faire pour sauver de précieux dollars chaque semaine sans trop vous casser la tête.

Après une année d’inflation record l'an dernier, le coût du panier devrait encore bondir de 5 à 7 % cette année.

Pour une famille de quatre personnes qui compte deux adolescents, la facture pourrait ainsi grimper de 1 066 $ pour atteindre 16 288 $.

Il existe de nombreux programmes offerts par les différentes bannières d'alimentation qui peuvent vous faire sauver gros.

Qu’est-ce qu’un imbattable?

Il s'agit d'un programme disponible chez Maxi et qui permet d’égaliser le prix des concurrents admissibles dans la région.

Autrement dit, cela signifie que si vous avez un Maxi dans votre ville, celui-ci égalise les prix de n'importe quelle autre épicerie située dans la région, et qui offre un prix inférieur au sien.

« Concrètement, si la couronne de brocoli est en spécial à 99¢ chez Super C, mais à 2 $ chez Maxi, vous pouvez l'obtenir au même prix qu'au Super C », explique l'entrepreneure Marilyne Gagné qui est derrière la plateforme Miss Économe .

Le programme fonctionne aussi sur les fruits et légumes (en autant que ce soit le même format), les viandes, les poissons, les produits surgelés, etc.

Ce qui ne fonctionne pas : les produits de la marque sans nom ou sélection, à l'exception des pommes de terre, du beurre et des oeufs. Une fois de plus, cela doit être le même format.

En cas de doute, posez la question aux commis qui se feront un plaisir de vous éclairer!

Comment faire appliquer ces rabais à l'épicerie?

Simplement en montrant une preuve imprimée ou numérique du rabais en vigueur lors du paiement à la caisse.

Il y a toutefois une limite de 4 unités par article, et ce, toutes variétés confondues. De plus, il faut que ce soit le même format et la même marque durant la même semaine de spéciaux.

Chaque succursale se réserve le droit d’accepter les bannières concurrentes de son choix. Cette information est toujours affichée sur une affiche à l’entrée de votre Maxi ou près des caisses habituellement.

Pourquoi faire les imbattables?

Selon Mme Gagné, certaines économies dans d'autres épiceries valent vraiment la peine.

« Lorsqu'on combine plusieurs imbattables chaque semaine, cela peut nous faire économiser des dizaines de dollars sur le panier d’épicerie », ajoute-t-elle.

En faisant cela, on évite aussi de se déplacer dans plusieurs épiceries à la recherche des meilleurs prix. En ne faisant qu'un seul arrêt, on économise aussi sur l’essence comme ça implique moins de déplacements.

Enfin, cette tactique permet également de profiter des meilleures aubaines de chaque bannière.

Comment faire les imbattables de manière simple et efficace?

Si la simple idée de faire des imbattables vous gêne, rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls. Les employés sont formés pour vous accompagner dans cette quête aux économies. La plupart connaissent même déjà les imbattables par coeur.

«Il n’y a rien de gênant à sauver 10 $ sur un paquet de poitrines de poulet, 5 $ sur un paquet de fromage, 3 $ sur la douzaine d’oeufs, etc. Plus vous avez d’argent dans vos poches, plus vous pouvez vous en servir pour autre chose », indique Miss Économe.

Cette pratique peut vite devenir une habitude hebdomadaire grâce à ces quelques trucs de cette entrepreneure qui a personnellement réussi à régler 16 000 $ de dettes en trois ans.

Utiliser l'application Flipp . Regarder les meilleures aubaines sur les protéines, fruits, légumes et autres essentiels pour s'alimenter. Sélectionner les aliments, puis les épingler dans l'application Flipp. Cela devrait prendre environ 5 minutes. Indiquer sur la liste d'épicerie lesquels sont des imbattables. Déposer les articles qui seront soumis aux imbattables dans la partie supérieure du panier d'épicerie. Tous les autres aubaines qui ne sont pas des imbattables iront dans la partie inférieure. Une fois à la caisse, ouvrir l'application Flipp et aviser le·a caissier·ère qu'il y aura des Imbattables dans la transaction. Ce·tte dernier·ère dira s'il·elle préfère les traiter au début ou à la fin. Présenter chacun des articles avec la preuve du rabais en circulaire via la section LISTE de l'application Flipp

Au final, en 2-3 minutes, tous les articles sont scannés et vous avez épargné plusieurs dollars, en plus d'avoir sauvé du temps à courir les meilleurs prix dans différentes épiceries.

Pexels Karolina Grabowska

Un service de menus clé en main

Si cette activité vous paraît trop longue et que vous avez besoin de quelqu’un qui regarde les spéciaux à votre place, Miss Économe arrive à votre rescousse et offre un service de menus clé en main ICI .

Chaque semaine, elle crée des menus approuvés par une nutritionniste en lien avec les spéciaux en vigueur et les imbattables. Le menu renferme la liste d’épicerie avec les spéciaux, les aliments à prévoir, les idées de repas avec les fiches recettes.

L'adhésion fournit par ailleurs une grille de repas du lundi au dimanche : déjeuners, dîners, soupers et collations inclus!

Facebook Miss économe

Un abonnement d'un an au coût de 99 $ peut vous faire économiser entre 1 560 $ et 6 500 $ sur votre facture d’épicerie.