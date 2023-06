En vieillissant, les occasions de se faire des amis ou de créer de nouveaux liens amicaux se font de plus en plus rares. Voici donc quelques trucs à adopter si vous souhaitez faire des rencontres amicales en tant qu'adulte.

Les années passent et parfois les amitiés s'effritent pour diverses raisons. Un déménagement, des styles de vie différents ou la simple distance peuvent parfois mettre un terme à des liens amicaux.

Une fois adulte, il peut être plus difficile de nouer de nouvelles ou encore d'entrenir d'anciennes amitiés. Ces dernières font partie d'une vie en santé et sont tellement importantes.

Sachez toutefois que vous n'êtes pas seuls à souffrir de solitude. Selon une étude réalisée en 2019 par l’Angus Reid Institute, seulement 14 % des Canadiens qualifient leur vie sociale de « très bonne ».

Parmi les bienfaits, le fait d'avoir de bon·ne·s ami·e·s nous aide à gérer notre stress, à chercher des solutions à nos problèmes et à renforcer notre estime de soi.

Comment se faire de nouveaux amis à l'âge adulte

Voici donc quelques trucs pour faire des rencontres qui se veulent amicales, et ce, que vous soyez dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine :

1. Faire de nouvelles connaissances au travail

Parce qu'on y passe plusieurs heures par jour, le boulot est un bon endroit pour rencontrer des personnes qui pourraient éventuellement devenir des amis. Profitez de la pause café pour faire connaissance et en apprendre plus sur vos collègues. Vous devriez bien trouver quelques atomes crochus avec certains personnes de votre tranche d'âge.

Si la relation d'amitié se développe en dehors du cadre professionnel, tâchez de ne pas trop parler du bureau si vous vous voyez en soirée ou pendant le week-end! Sans quoi, cela pourrait vite se retourner contre vous.

2. S'initier à un nouveau loisir

L'idée est de sortir des sentiers battus et d'aller à la rencontre de gens que vous ne croiseriez pas autrement. Initiez-vous au tennis ou à la poterie pour créer de nouvelles amitiés avec des gens qui ont au moins un point en commun au départ.

Inscrivez-vous à un cours pour apprendre quelque chose de nouveau. Les cours vous permettent d'apprendre de ceux qui ont des intérêts similaires et d'établir de nouvelles connexions.

Il est recommandé de sortir de sa zone de confort pour se redécouvrir et qui sait, peut-être faire des rencontres qui se transformeront en amitiés sincères au fil du temps.

3. Faire du bénévolat

Donner de son temps est un autre excellent moyen de mettre de nouveaux humains sur son chemin.

Faites du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. D'une part, cette bonne action fait du bien à quiconque et d'autre part, elle pourrait éventuellement aboutir sur de nouvelles relations basées sur des valeurs communes.

Inutile de connaître des gens dans l'organisation en amont, osez lever la main et vous présenter sur place seul·e. Cela oblige encore davantage à sociabiliser.

4. Rencontrer des amis d'amis

Cette façon de se faire de nouveaux amis une fois adulte est éprouvé. Combien de fois l'amie d'une amie est devenu votre propre amie?

Vous pourriez avoir un coup de foudre amical en rencontrant une personne qui gravite déjà autour d'un individu dans votre entourage.

5. Adopter un animal de compagnie

Si l'adoption d'un chien fait partie des plans depuis un bon moment, ce projet pourrait en effet placer de nouvelles amitiés sur la route. Que ce soit en allant au parc à chiens ou dans un café félin, il est fort probable que l'animal soit un facilitateur pour entreprendre des conversations.

Ceux-ci sont souvent de bons alliés pour faire les premiers pas et détendre l'atmosphère entre deux inconnus. Il faut toutefois prendre la décision d'adopter un animal de compagnie pour la vie en toute connaissance de cause et non pas uniquement pour se faire des amis!

6. S'inscire sur un site de rencontres

Contrairement à la croyance populaire, les sites de rencontres ne sont pas destinés uniquement aux personnes célibataires qui cherchent l'amour.

Des sites comme Bumble et Tinder offrent la possibilité de rencontrer des amis qui partagent les mêmes champs d'intérêt. Règle générale, ces sites ou applications fonctionnent avec la localisation.

Cela permet de connecter avec des gens qui habitent le même quartier ou, du moins, à proximité de vous.

7. Joindre des groupes sur les réseaux sociaux

Naviguez sur les réseaux sociaux et demandez à rejoindre des groupes privés qui portent sur des domaines qui vous intéressent. Que vous aimiez les échecs, la planche à pagaie ou la lecture, il existe une foule de groupes qui échangent de façon virtuelle sur des passions communes.

Les membres de ces communautés partent avec de très bonnes chances de devenir éventuellement des amis.

8. Se mêler au voisinage

Mettre le nez dehors, saluer les voisins, rendre service aux autres résidants de l'étage pour nouer des amitiés est aussi fort efficace. Il se pourrait bien qu'une âme qui habite voisin se sente seule elle-aussi.

Une bonne façon de briser la glace est d'aller sonner aux portes avoisinantes lorsqu'on emménage quelque part. Cela peut prendre une bonne dose de courage au tout départ, mais vous serez certainement reconnaissants d'obtenir de beaux bonjours en retour par après.

En conclusion, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul dans cette situation. N'ayez jamais peur d'aller converser avec quelqu'un, vous pourriez en retirer d'énormes bienfaits sur les plans mental et physique.