Démystifier la profession de juge

Ils sont respectables et incarnent l’autorité, les juges et juges de paix magistrats du Québec sont appelés à exercer dans différents tribunaux, mais qui peut être nommé juge? Comment se passe le procédé de sélection ? Et est-ce qu’un juge peut entendre une cause concernant des gens qu’il connait ? Me Sophie Gagnon vient démystifier pour nous cette profession qui exige une importante responsabilité.