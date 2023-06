L'été 2023 s'annonce fabuleux pour ces trois signes astrologiques

La saison de tous les possibles est à nos portes! À quelques jours du début de la saison estivale, découvrez si vous faites partie des signes astrologiques chanceux, qui passeront un été fabuleux.

• À lire aussi: Voici pourquoi tout le monde parle de ce phénomène astral

Quels signes astrologiques auront un été fabuleux ?

1. Le taureau sera chanceux cet été.

Depuis que la planète Jupiter est entrée en Taureau, en mai dernier, les natifs de ce signe astrologique baignent dans la chance, la confiance et l'abondance. De manière générale, la saison estivale pousse le Taureau à sortir de sa zone de confort, brusquant sa précieuse routine. La présence de Jupiter dans le ciel exacerbera ses envies de nouveauté et de découvertes. Légèrement euphorique, ce signe astrologique pourrait se laisser tenter par l'une des nombreuses opportunités qui se présenteront à lui.

À compter du 6 juin, Vénus, la planète maîtresse du Taureau, se transporte dans sa quatrième maison. De grands moments de tendresse devraient bercer le quotidien du Taureau. Toutefois, dès que Vénus entrera en rétrograde, à la mi-juillet, le principal intéressé sera amené à réfléchir au fondement de ses relations et à la place qu'elles occupent dans sa vie.

2. Le Lion aura un bel été!

La tant aimée planète Jupiter, celle de l'expansion et de la chance, évolue dans la dixième maison du Lion, soit celle de la carrière. De belles surprises professionnelles et financières attendent les natifs de ce signe de feu durant la saison estivale. De même, la position de la planète Mercure dans le ciel permettra au Lion de se faire valoir, de s'exprimer avec claret et conviction ses idées. Il n'y a aucun doute : cet été, le Lion sera tout feu tout flamme!

La rétrograde de la planète Vénus, qui aura lieu durant l'été, permettre au Lion de faire le point sur son image publique et sur l'impression qu'il souhaite laisser aux autres. L'été 2023 lui permettra donc de se repositionner... pour le mieux!

3. Le Capricorne sera flamboyant cet été!

Le solstice d'été marque un point tournant pour les natifs du Capricorne, qui seront saisis par une vague de confiance. Côté carrière, le Capricorne aura l'embarras du choix : des opportunités concrètes, comme il les aime, se présenteront à lui. Puisque son attention sera davantage tournée vers sa vie professionnelle, à l'été 2023, il devra se souvenir que les vacances sont tout aussi importantes que le travail.

D'ailleurs, la pleine lune du 3 juin 2023 sera un doux rappel pour le Capricorne pour s'accorder du temps et de l'espace. Des vacances à la mer ou en nature lui feront un grand bien et lui permettront d'être plus créatif et performant, au retour.